Dove vedere GP Italia 2023 Formula 1 Streaming Gratis. Carlos Sainz su Ferrari partirà in Pole Position nel GP d’Italia di Formula 1 sul circuito di Monza. Al termine delle emozionanti qualifiche, il ferrarista ha superato Max Verstappen per soli 13 millesimi ed il suo compagno di squadra Charles Leclerc di 67 millesimi.

In un giro perfetto, Sainz è riuscito a sfruttare l’aspirazione della Red Bull di Verstappen e ha ottenuto il miglior tempo per la partenza in griglia. Questo risultato è particolarmente significativo in quanto è avvenuto nel tempio della velocità e davanti ai tifosi della Ferrari.

Per i tifosi del cavallino rampante, Monza è un evento molto sentito perché rappresenta un’occasione unica di vedere la Ferrari competere sul proprio terreno. Inoltre, il circuito è noto per la sua velocità e la sua atmosfera unica, con i tifosi italiani molto appassionati e rumorosi che riempiono gli spalti.

Il Gran Premio di Monza è anche uno dei circuiti più antichi e più veloci del calendario della Formula 1, con lunghe rettilinei e curve veloci che mettono alla prova la potenza e la performance delle macchine. Questo rende la gara particolarmente emozionante e spettacolare da guardare.

Inoltre, Monza è un circuito che ha visto molti momenti memorabili nel corso degli anni, con vittorie epiche e duelli leggendari. Questi ricordi e la tradizione di Monza rendono la gara ancora più speciale per i tifosi della Ferrari e per gli appassionati di Formula 1 in generale.

Dove vedere il Gp d’Italia di F1 2023 Streaming Gratis senza usare Rojadirecta



Il Gran Premio d’Italia di Formula 1 in diretta tv sui canali digitali della piattaforma piattaforma pay-per-view di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now. Alle ore 16:00 di oggi sabato 2 settembre le Qualifiche per determinare la Griglia di Partenza (in diretta in chiaro anche su TV8). Alle ore 15:00 di domenica 3 settembre Partenza Gara (in diretta in chiaro anche su TV8).