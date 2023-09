CALCIO SERIE A – La squadra milanese è ora al primo posto in classifica con tre vittorie su tre partite, mentre la Roma ha solo un punto fino ad ora. Durante la partita, Loftus-Cheek è caduto e il Var ha richiamato Capuano per un fallo in area di rigore che ha portato al gol di Giroud. Il portiere della Roma ha fatto un miracolo su un tiro di Pulisic, ma successivamente il Milan ha segnato un secondo gol con un colpo di tacco di Leao. Il Milan è rimasto in 10 uomini dopo l’espulsione di Tomori, ma la Roma non è riuscita a sfruttare l’opportunità. Nell’ultimo minuto di recupero, la Roma ha segnato un gol deviato da Kalulu, ma non è stato sufficiente per evitare la sconfitta.

Roma-Milan risultato finale 1-2

Marcatori gol: 9′ rigore Giroud (M), 48′ Leao (M), 92′ Spinazzola (R).

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (79′ Pagano), Smalling, Llorente; Celikn(70′ Spinazzola), Cristante, Paredes (70′ Bove), Aouar (31′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (70′ Kalulu), Belotti.

A disp.: Boer, Svilar, Karsdorp, Kristensen, N’Dicka, Spinazzola, Bove, Pagano, Pellegrini, Pisilli, Lukaku. Allenatore Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (65′ Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (77′ Chukwueze), Giroud (70′ Pobega), Leao (77′ Okafor). A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kalulu, Kjaer, Pellegrino, Adli, Musah, Pobega, Romero, Chukwueze, Okafor. Allenatore Pioli.

Arbitro: Rapuano da Rimini. Ammoniti: Lukaku, Tomori, Loftus-Cheek, Okafor. Espulso Tomori al 61′ per doppia ammozione.

La Roma ha concluso senza vittorie le prime tre partite giocate in un singolo campionato di Serie A per la prima volta dal 2011/12 (2N, 1P).

Il Milan ha trovato il gol in ciascuna delle ultime 12 partite contro la Roma in Serie A e non ha mai registrato una striscia più lunga contro i giallorossi nella competizione (12 anche tra il 1966 e il 1972 e tra il 1957 e il 1962).