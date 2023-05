Nel mondo del trading online sono sempre più diffusi i segnali di trading, ovvero gli strumenti che grazie a dei calcoli algoritmici utilizzano l’analisi tecnica per indicare ad un investitore un presunto buon momento per vendere o comprare un determinato asset finanziario. Il numero di persone che sceglie di affidarsi a queste indicazioni è infatti in continuo aumento, come dimostrato anche dalle tantissime ricerche effettuate sul web.

Questi strumenti sono stati notevolmente perfezionati rispetto al passato, non soltanto nella loro affidabilità (che varia comunque sempre da un’operazione all’altra e tra uno strumento e l’altro), ma soprattutto nel fatto che i migliori di questi possono essere integrati alla perfezione all’interno delle principali piattaforme per il trading online. In alcuni casi questi servizi sono persino offerti dalle piattaforme stesse e di conseguenza oggi il mercato del trading online offre delle alternative molto interessanti a chi desidera sfruttare i segnali di trading per giocare in borsa.

Come scegliere i segnali di trading

Il primo passo da compiere per chi desidera prendere in considerazione la possibilità di utilizzare questi strumenti consiste nel valutare le migliori opportunità consultando una specifica guida del settore, come ad esempio quella del sito TradingOnline.com che rappresenta un punto di riferimento in questo ambito. Valutando i migliori segnali proposti da tradingonline.com è infatti possibile individuare degli ottimi strumenti per provare a sviluppare una strategia di investimento vincente.

Nella scelta dei segnali è sicuramente importante vari aspetti, come ad esempio:

Tipologia di segnali;

Utilizzo indicato;

Difficoltà di utilizzo;

Costo;

Percentuale di successo;

Asset coperti.

La tipologia di segnale è importante, né esistono alcuni che sono realizzati da analisti esperti e altri che invece sono ottenuti mediante l’uso di funzioni algoritmiche. Di conseguenza i segnali in alcuni casi possono rappresentare delle semplici indicazioni di un investimento che il singolo trader decide poi se seguire oppure no, mentre in altri definiscono delle vere e proprie strategie di trading semiautomatico. Non tutti i segnali hanno poi la stessa facilità di utilizzo, in quanto alcuni di questi prevedono la necessità di scrivere dei codici e di conseguenza richiedono delle maggiori competenze informatiche.

Il costo dei segnali può variare moltissimo a seconda dei casi. Vi sono segnali gratuiti, in quanto realizzati dalle piattaforme per il trading online e offerti ai propri iscritti come un servizio aggiuntivo che mira a fidelizzare il trader e altri a pagamento. Quelli gratuiti non sono necessariamente peggiori di quelli a pagamento ma ogni singolo caso deve essere valutato con attenzione in modo specifico alla luce della percentuale di successo dello strumento. La percentuale di successo, o di affidabilità, dovrebbe essere valutata nel corso del tempo (magari con dei test fatti con la modalità demo).

Segnali di trading: caratteristiche da considerare

E’ importante considerare che l’eventuale utilizzo di segnali a pagamento dovrebbe essere giustificato dai risultati ottenuti. Infatti non tutte le operazioni indicate dai segnali possono chiudersi in positivo e questo significa che il saldo tra le posizioni chiuse in attivo e quelle chiuse in positivo dovrebbe essere in grado di coprire anche le spese per l’utilizzo dei segnali e generare comunque degli utili. In genere i segnali di trading svolgono la loro funzione partendo dall’analisi tecnica e andando a sostituire il trader nella realizzazione dei grafici previsionali.

Questi strumenti fanno riferimento a tutti gli indicatori e all’analisi dei volumi che questa funzionalità permette di ricavare e di conseguenza rappresentano una funzionalità importante per chi investe nel breve periodo. Le indicazioni che i segnali offrono possono di solito essere semplicemente di due tipi: comprare o vendere, in modo da indicare all’investitore quando un singolo asset si trova in una congiuntura positiva per l’apertura o per la chiusura della posizione. Ogni sistema di segnali di trading dovrebbe essere sempre analizzato alla luce dei risultati ottenuti.

Come è facile intuire quindi nell’uso di tale strumento diviene comunque fondamentale l’esperienza del trader, a cui spetta il compito non semplice di valutare quali indicazioni seguire e quali invece ignorare per non correre dei rischi eccessivi. Infine è poi sicuramente utile, per gli aspiranti utilizzatori dei segnali, valutare anche quali sono gli asset coperti dallo strumento, in modo da ottenere indicazioni sugli strumenti di investimento preferiti. In conclusione, quindi oggi è possibile valutare molti sistemi di trading con attenzione e decidere se utilizzare alcuni di questi per gestire il proprio portafoglio di trading online.