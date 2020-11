Il mercato azionario in Italia e nel mondo si conferma in risalita: le borse americane, seppur con le dovute eccezioni, hanno beneficiato degli effetti delle elezioni presidenziali, travolgendo, di riflesso, anche le borse asiatiche ed europee. Un trend che spinge gli investitori a rivolgere le loro attenzioni su questo mercato, non solo per quanto riguarda gli investimenti a lungo termine, ma anche per i movimenti di breve periodo.

In ogni caso, gli esperti di tradingcenter.it, noto portale di informazione finanziaria, invitano alla cautela: il suggerimento per gli investitori è quello di puntare sempre a una gestione accurata dei risparmi, prevedendo una puntuale formazione nel settore e un’attenta fase informativa anche a carattere quotidiano.

Come investire sulle azioni

Per avere un’idea più precisa di come avviene un investimento di questo tipo, è importante precisare che oggi è possibile investire in titoli azionari attraverso due percorsi distinti: il primo, è quello di acquistare una certa quantità di azioni e lasciarle in portafoglio con la speranza di ottenere rendimenti a lungo termine, il secondo è quello di fare trading online sulle azioni e approfittare delle oscillazioni costanti dei prezzi.

In questo caso, si tratta di fare trading online, un’attività per la quale ci si può affidare indifferentemente a istituti bancari e a intermediari online. Nel primo caso, tuttavia, le commissioni previste possono risultare sensibilmente più onerose, di conseguenza, spesso la scelta ricade di default proprio sulle negoziazioni via web.

Fare trading sulle azioni

Quando si parla di investire in azioni tramite il trading online, nella maggior parte dei casi ci si riferisce al trading CFD (contratti per differenza): contratti che replicano i movimenti degli strumenti finanziari e assicurano investimenti

dagli importi molto contenuti; una procedura che permette di, in modo da sfruttare ogni singola oscillazione dei prezzi.

Il fine del trading, naturalmente, è quello di individuare i possibili movimenti dei mercati, acquistando o vendendo un certo quantitativo di azioni, attraverso due operazioni note in gergo rispettivamente come long e short. Il tutto sempre in perfetta autonomia, eventualmente puntando sullo studio degli indicatori e su tutto ciò che riguarda il mondo delle negoziazioni.

Titoli azionari: i consigli degli esperti

Naturalmente, anche la guida di tradingcenter.it consiglia di investire in azioni tramite il trading online. Di fronte a un mercato così incerto, nel quale gli investitori fanno fatica a individuare una posizione ben definita, poter sfruttare i movimenti brevi delle oscillazioni è una buona alternativa agli investimenti a lungo periodo.

Inoltre, grazie al trading online accessibile dai classici broker, è possibile fare trading CFD non solo sulle azioni italiane, ma anche su quelle americane. A questo riguardo, gli esperti di tradingcenter.it consigliano di osservare attentamente le azioni attualmente più in vista sul Nasdaq: Google, Tesla, Amazon, Apple e Facebook; aziende di rilevanza mondiale in grado di mantenere una certa stabilità, anche di fronte ai numerosi cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi.

In ogni caso, è bene ricordare che ogni attività di compravendita di azioni richiede un approccio adeguato: bisogna prestare attenzione all’andamento dei titoli, alle comunicazioni rilasciate dalle società quotate, nonché ai bilanci d’esercizio condivisi semestralmente e trimestralmente. Questi fattori possono infatti avere un’influenza significativa sull’andamento del titolo in borsa, con conseguenze molto importanti anche sui relativi investimenti.

Mercati azionari: come restare sempre informati

Oggi, ottenere informazioni sui mercati finanziari o accedere a una fase formativa è molto semplice. Studiosi e analisti dispensano quotidianamente numerose dritte sui mercati finanziari, permettendo di tenere d’occhio le borse anche in presenza di importanti oscillazioni. A dare supporto ai trader, ci sono anche gli esperti di tradingcenter.it, che forniscono una guida quotidiana su ogni aspetto del mondo azionario.

Gli analisti di tradingcenter.it, in particolare, consigliano di osservare attentamente alcuni parametri, tra i quali le quotazioni di mercato, l’ammontare del proprio capitale, nonché la percentuale che si intende destinare agli investimenti sulle azioni. Il tutto per ampliare il panorama degli investitori, ancor prima di dare il via alle vere e proprie operazioni di compravendita.