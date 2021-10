Investimenti e formazione: boom di richieste per i libri sul trading

I libri sono da sempre uno specchio della società e le loro vendite seguono sicuramente i trend del momento. Ne sono un esempio lampante i libri sul trading online che rappresenta sicuramente uno dei fenomeni più interessanti del momento, avendo fatto segnare un vero e proprio boom nell’ultimo biennio. Il trading online consente alle persone di investire parte dei propri risparmi con la massima sicurezza e in completa autonomia.

I testi sul trading sono invece degli strumenti molto utili per la formazione degli investitori, soprattutto dei principianti, o per acquisire nuove competenze in materia e la fermezza che spesso serve in questo ambito. Non è quindi difficile intuire come, essendo il trading in grande espansione, anche i libri ad esso attinenti siano un genere letterario sempre più interessante e ricercato. Ovviamente non tutti i testi sono uguali e utili allo stesso modo, di conseguenza è molto importante saper attingere bene in questo speciale catalogo.

Molto utili sono gli approfondimenti degli esperti di corsotradingonline.net, che segnalano i migliori libri sul trading attualmente disponibili. E’ importante sottolineare che questi libri possono abbracciare ambiti diversi del trading, in quanto si tratta di una disciplina che coinvolge moltissimi aspetti tra loro differenti e deve quindi essere gestita con conoscenze che possono essere definite multidisciplinari.

Formazione tramite i libri sul trading

I libri sul trading possono quindi essere suddivisi in diverse categorie, tra loro anche molto differenti. Sono sempre meno quelli che si concentrano sulla fredda teoria del settore, e sicuramente sono in questo momento i meno venduti.

I grandi autori di questo genere sono infatti quelli che uniscono ad alcuni aspetti teorici diverse. Altri sono poi maggiormente orientati verso lae aiutano i traders a sviluppare una mentalità “produttiva”.

Tra i titoli più gettonati del momento, che gli esperti segnalano come i migliori, vi sono:

L’ebook gratuito di OBRinvest.

“Pensa e arricchisci te stesso”.

“Il metodo Warren Buffet”.

“Lo Zen e la via del Trader Samurai”.

“Analisi tecnica dei Mercati Finanziari”.

“L’investitore Intelligente”.

“L’alchimia della Finanza”.

“Come fare trading per vivere”.

La guida di OBRinvest è un testo che tutti gli iscritti alla piattaforma possono scaricare gratuitamente. Si tratta di un manuale gratuito ma è considerato universalmente da tutti gli analisti del settore come una delle migliori guide mai scritte in Europa. Il suo blasone è dovuto al fatto che è stato realizzato da grandi esperti di trading e al fatto che è scritto in modo chiaro e unisce sapientemente pratica e teoria. “Pensa e arricchisci te stesso” è un testo di Napoleon Hill che è interamente rivolto a chi desidera diventare un trader professionista e consente di conoscere l’attitudine mentale che questo ruolo richiede.

L’importanza di una conoscenza del settore

Conoscere il settore macroeconomico e capire quando può essere consigliabile valutare la possibilità di effettuare un investimento, tramite una previsione rialzista o ribassista, è alla base della logica del “Metodo Warren Buffet“, analizzato molto bene da Robert G. Hangstrom. Su questa linea è sicuramente anche il manuale “Analisi tecnica dei Mercati Finanziari” di John Murphy che anche se è ormai un po’ datato contiene sempre degli ottimi strumenti per fare delle buone analisi di mercato.

Molto interessante è sicuramente anche “L’alchimia della Finanza” di George Soros che contiene un’analisi molto articolata di come sia necessario provare a leggere e interpretare i mercati per poter avere successo in questo settore. “Come fare trading per vivere” di Andrew Aziz rappresenta invece un solido punto di riferimento per chi desidera imparare a fare trading in modo da realizzare degli investimenti a breve termine.

In generale, a prescindere dalla modalità d’investimento prescelta, acquisire delle maggiori competenze in materia macroeconomica permette di operare nel mondo degli investimenti di azioni, valute, materie prime e criptovalute con maggiore sicurezza e dimestichezza. Questo spiega perché i migliori libri di trading online sono oggi molto ricercati e gettonati.