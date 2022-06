Mercato azionario: facciamo il punto sui titoli da monitorare nei prossimi mesi

Il mercato azionario continua a essere il protagonista nei portafogli di molti investitori e sono sempre di più i nuovi investitori che scelgono di destinare parte del patrimonio ad assets con un rischio più elevato. Lo scenario geopolitico attuale sta avendo un impatto su tutti gli investimenti e chi opera con le azioni deve porre ancor più attenzione alle possibili oscillazioni cui i prezzi delle quote societarie potrebbero andare incontro.

Investire in azioni può essere un’attività redditizia, ma il rischio di investimento non può essere sottovalutato. Per questo motivo è necessario impegnarsi per apprendere le nozioni base del mondo azionario e per diventare pratici con le principali strategie di investimento. Chi non ha esperienza in questo ambito può seguire online il tutorial pratico sull’acquisto di azioni messo a disposizione sul portale Piattaforme.it, sito web che approfondisce le principali tematiche relative agli investimenti digitali.

Investire in azioni nel 2022

Nonostante lo scenario geopolitico attuale non sembri essere favorevole per il mercato azionario e nonostante il calo del prezzo delle quote societarie che si è osservato in diversi settori, gli esperti ritengono che investire in azioni nel 2022 possa ancora rappresentare una scelta vantaggiosa dal punto di vista finanziario.

Lasu cui investire deve essere fatta però con cautela, non per tutti i settori è prevista infatti una crescita nei prossimi mesi dell’anno.

Molti analisti finanziari consigliano di tenere d’occhio i settori che hanno maggior attrattiva per gli investitori e che dunque potrebbero raccogliere capitali più elevati. Tra questi bisogna segnalare il settore healtcare: nel 2021 le aziende che operano in ambito sanitario hanno raccolto nuovi fondi e sono riuscite in media a raggiungere delle percentuali di crescita rilevanti. Gli analisti credono che anche nei prossimi mesi del 2022 queste aziende non avranno problemi a ottenere nuovi capitali, con i quali potranno finanziarie le ricerche e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi per la popolazione. Ciò dovrebbe portare a un aumento del loro valore di mercato e ciò si dovrebbe riflettere positivamente sulle performance finanziarie degli investitori.

Gli analisti consigliano inoltre di non sottovalutare l’azionario italiano. Il nostro paese ha dimostrato in più riprese di essere in grado di resistere ai momenti di crisi e di avere una buona capacità di recupero. Non tutte le aziende italiane riusciranno a crescere nei prossimi mesi del 2022, ma escludere in toto le realtà aziendali del nostro paese sarebbe un errore. Il Piano Nazionale Ripresa Resilienza (PNRR) porterà ingenti capitali in diversi ambiti e ciò dovrebbe aiutare a migliorare la qualità di varie realtà economiche italiane, contribuendo alla crescita delle aziende che operano in vari settori.

Gli esperti finanziari ritengono infine che i guadagni con l’azionario potranno essere raggiunti investendo parte del proprio patrimonio nelle aziende innovative. Per raggiungere performance finanziarie notevoli non bisogna essere misoneisti, ma bisogna accogliere le innovazioni ed essere pronti a gestire i rischi connessi alle innovazioni.

Gestione della liquidità nel 2022

Le incertezze geopolitiche e le oscillazioni dei mercati finanziari stanno spingendo diversi investitori ad aumentare la quota di liquidità in portafoglio. L’aumento della percentuale di denaro liquido senza una strategia di gestione della liquidità non è una scelta corretta, perché deve essere presa in esame l’inflazione crescente.

Gli analisti consigliano di tenere sotto controllo la quota totale di denaro liquido e di preferire investimenti finanziari per non avere un perdita certa del potere d’acquisto. Ciò non significa investire tutto in azionario ad alto rischio, ma differenziare il portafoglio tra azioni, obbligazioni e altri assets che potrebbero portare a un ritorno economico e a una rivalutazione del proprio portafoglio di investimento.