La corridora americana è stata trovata morta nella sua casa in Florida. La polizia non considera la morte sospetta. Bowie ha vinto tre medaglie d'oro in competizioni a livello mondiale.

La corridora statunitense che è stata tre volte medaglia olimpica e due volte campionessa del mondo Tori Bowie è morta a 32 anni, secondo quanto annunciato mercoledì dalla sua azienda di gestione USA Track & Field (USATF). "La USATF è profondamente addolorata per la morte di Tori Bowie, tre volte medaglia olimpica e due volte campionessa del mondo. Il suo contributo allo sport è incommensurabile e la mancherà molto", ha scritto l'azienda sul suo account Twitter. Tori Bowie è stata trovata morta nella sua casa nella città di Winter Garden (Florida, USA), dopo che la polizia della contea di Orange è stata chiamata martedì "per effettuare un controllo sul benessere di una donna di circa 30 anni che non era stata vista o di cui non si sapeva nulla da diversi giorni", ha informato il portavoce dell'Ufficio dello Sceriffo della contea di Orange. dell'Ufficio dello Sceriffo della contea di Orange. La polizia ha affermato che non stava considerando la morte come sospetta. Il medico legale capo della contea di Orange, Joshua Stephany, ha dichiarato che gli esperti stavano ancora stabilendo la causa e la forma della morte dell'atleta. La statunitense ha vinto tre medaglie d'oro in competizioni a livello mondiale. La sua prima medaglia d'oro è stata ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016. Nel Campionato Mondiale di Atletica Leggera di Londra nel 2017, la corridora ha vinto altre due medaglie d'oro. Inoltre, Bowie ha ottenuto altre due medaglie olimpiche: una d'argento e una di bronzo nei 100 metri e nei 200 metri, rispettivamente, a Rio de Janeiro nel 2016.

