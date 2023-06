Squadre di ricerca e soccorso stanno lavorando contro il tempo per trovare il sottomarino turistico con cinque persone a bordo che è scomparso dai radar poco dopo aver intrapreso una spedizione ai resti del Titanic, che giace a 3.800 metri di profondità sul fondo dell’Atlantico, a circa 600 chilometri al largo della costa di Terranova (Canada).

Il sottomarino, chiamato Titán, ha perso il contatto con la sua nave madre Polar Prince domenica scorsa, circa un’ora e 45 minuti dopo l’inizio dell’immersione, come ha comunicato la Guardia Costiera degli Stati Uniti (USCG), che insieme ai colleghi canadesi sta perlustrando la zona con l’aiuto di aerei dotati di sensori di rilevamento subacqueo.

Di seguito, ripassiamo tutto ciò che si sa su Titán e quali scenari potrebbero spiegare la sua scomparsa, nonché le opzioni di salvataggio.

Chi c’è a bordo del sottomarino scomparso?

OceanGate Expeditions, l’operatore della nave scomparsa, ha dichiarato di essere “mobilizzando tutte le opzioni” per “portare indietro l’equipaggio in sicurezza”. Sebbene non abbia fornito dettagli su chi si trovi nel sottomarino, è emerso dai media che tra di loro figura il miliardario britannico Hamish Harding, nonché l’imprenditore pakistano Shahzada Dawood, vicepresidente di Engro Fertilizers, il secondo produttore di fertilizzanti del Pakistan, e suo figlio Suleman.

Il pilota francese di sottomarini Paul-Henry Nargeolet e il direttore esecutivo e fondatore di OceanGate, Stockton Rush, completano la spedizione, dettaglia Sky News.

Come è il sottomarino e a cosa serve?

Il sottomarino in questione è in grado di trasportare fino a 5 persone a profondità fino a 4.

000 metri per scopi turistici, di ricerca, di produzione cinematografica, nonché per la realizzazione di test hardware e software in mare aperto, come riportato sul sito web dell’operatore.

Per operare a tale profondità, Titán, che è fatto di fibra di carbonio e titanio, dispone di quattro motori elettrici che gli consentono di navigare le acque a una velocità di 3 nodi (circa 5,5 chilometri all’ora). Inoltre, la nave, che ha una riserva di ossigeno di 96 ore per cinque persone, è dotata di diverse telecamere, radar e luci, tra gli altri equipaggiamenti.

Per quanto riguarda la comunicazione, Titán utilizza la tecnologia satellitare Starlink del miliardario Elon Musk. “Senza torri di telefonia mobile in mezzo all’oceano, ci affidiamo a Starlink per fornirci le comunicazioni di cui abbiamo bisogno durante l’edizione Titanic 2023 di quest’anno”, annunciava OceanGate in un tweet pubblicato il 14 giugno.

A differenza dei sottomarini tradizionali, che possono rimanere sott’acqua per mesi, un sottomarino di questo tipo ha bisogno di una nave madre per il suo lancio e il recupero, una volta terminata la missione.

Cosa potrebbe essere andato storto?

Al momento, c’è poca informazione su cosa abbia potuto causare esattamente la scomparsa del sottomarino, perché si sia perso il contatto con esso e quanto fosse vicino al Titanic. Tuttavia, gli esperti stanno già valutando diverse ipotesi.

Secondo una di esse, Titán potrebbe essersi impigliato nei resti del Titanic. “Ci sono pezzi ovunque. È pericoloso”, ha detto l’ex ufficiale della Marina australiana Frank Owen, citato da The Guardian.

Un’altra versione punta a un guasto al sistema di propulsione o a problemi con il sistema di comunicazione. In caso di impigliamento o di guasto elettrico o di comunicazione, il sottomarino potrebbe utilizzare zavorre di caduta che possono essere rilasciate e creare abbastanza galleggiabilità da portarlo in superficie.

Un altro scenario che si sta considerando è quello di una possibile fuga nel guscio di pressione, il che complicherebbe il salvataggio, secondo Alistair Greig, professore di ingegneria marittima presso il University College di Londra. “Se è sceso sul fondo del mare e non può risalire da solo, le opzioni sono molto limitate. Anche se il sottomarino può essere ancora intatto, se è al di là della piattaforma continentale, ci sono pochissime navi che possono raggiungere tanta profondità”, sottolinea l’esperto.

Ostacoli per il salvataggio

Nel suo comunicato, OceanGate ha ringraziato il supporto di “diverse agenzie governative e di compagnie di acque profonde” per i loro tentativi di ripristinare il contatto con il sottomarino.

Tuttavia, la profondità è il principale fattore che ostacola gli sforzi di salvataggio. Dal Ministero della Difesa britannico hanno già avvertito che la profondità delle acque nella regione della scomparsa “supera di gran lunga quella in cui il sistema di salvataggio dei sottomarini della NATO può operare in sicurezza”, riferisce Sky News.

Nel frattempo, il governo degli Stati Uniti sta bloccando l’autorizzazione di una richiesta di supporto da parte della società specializzata britannica Magellan Limited, che sostiene di avere gli strumenti e l’esperienza necessari per salvare il sottomarino scomparso, riferisce The Telegraph.

L’azienda, che lo scorso anno ha effettuato la prima scansione digitale a grandezza naturale del Titanic dopo aver raccolto 700.000 immagini dei suoi resti, dispone di un dispositivo non tripulato in grado di raggiungere profondità fino a 5.000 metri, che potrebbe tirare fuori il sottomarino di OceanGate.

Nel frattempo, la Marina degli Stati Uniti dispone di sottomarini specializzati per le operazioni di salvataggio, ma che possono operare solo a profondità fino a 2.000 piedi (circa 609 metri), secondo i dati del Comando di Salvataggio Subacqueo.

Per la sua parte, Eric Fusil, professore presso l’Università di Adelaide (Australia), ha indicato che le possibilità di ricerca sono molto limitate. “Poiché non c’è alcun ancoraggio tra Titán e la nave di superficie di supporto, l’unico modo per comunicare o rilevarlo dalla superficie è attraverso l’acqua del mare”, ha detto in commenti alla CNN. Fusil ha sottolineato che, in questo caso, Titán può solo utilizzare sensori acustici di suono e comunicazione di base, come messaggi di testo.