Durante la mattinata di lunedì 19 giugno, la compagnia americana OceanGate Expeditions ha riferito della scomparsa nell’Oceano Atlantico del sottomarino Titan che trasportava 5 membri dell’equipaggio per vedere i resti del Titanic per 250 mila dollari a biglietto, secondo la BBC. Hamish Harding, Paul-Henry Nargeolet, Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman Dawood sono stati confermati come passeggeri del sommergibile.

Dopo che si è resa nota la notizia del sommergibile, la guardia costiera di Boston ha spiegato che si stanno svolgendo operazioni di ricerca e soccorso. Il secondo giorno dalla scomparsa del Titan, ai sopravvissuti rimangono solo poche ore di ossigeno. Il sommergibile era partito da St Johns a Newfoundland – a 600 km dal luogo del naufragio – e, secondo quanto riportato dalla BBC, ogni immersione completa compresa la discesa e la risalita dura circa 8 ore.

Ore 19:55 del 21/6/2023 : Terminata la conferenza stampa sugli sforzi di salvataggio del sottomarino Titan

“Dobbiamo rimanere ottimisti in un’operazione di salvataggio. Non voglio dire quando finiremo. Bisogna considerare tutti i fattori e in questo caso sono tanti. Se continuiamo a cercare senza successo, saremo in una posizione in cui dovrà essere presa una decisione difficile. Dovremo discuterne con le famiglie”. Con questo messaggio di incoraggiamento, il capitano della Guardia Costiera degli Stati Uniti Jamie Frederick ha concluso la conferenza stampa.

Durante il discorso ha confermato che i rumori sono stati effettivamente rilevati nell’area; tuttavia finora non hanno dato esiti positivi per la scoperta del Titano. “Le ricerche sui rumori raccolti questa mattina non hanno dato risultati, ma continuano”, ha detto.

“Quando sei nel bel mezzo di un salvataggio, hai sempre speranza. Ecco perché lo facciamo (…). Non sappiamo cosa siano realisticamente. La buona notizia è che stiamo guardando dove sono arrivati ​​i rumori stato ascoltato e continueremo a farlo”, ha aggiunto. Riguardo a un pezzo di metallo trovato nell’oceano, il capitano ha escluso che appartenga al Titan.

Avevaa iniziato la conferenza stampa chiedendo comprensione e rispetto per le famiglie dei cinque membri dell’equipaggio che rimangono dispersi all’interno del sommergibile Titan.

“Siamo molto grati per tutto il supporto che è arrivato da tutto il mondo”, ha detto.

Ore 19:55 del 21/6/2023 : Il suono dei colpi potrebbe essere un “segno di speranza”, afferma l’esperto

Il subacqueo veterano Joe MacInnis, che ha esplorato il relitto del Titanic numerose volte, ha detto alla CNN che i suoni uditi nel sito di ricerca del sottomarino Titan potrebbero essere un “segno di speranza”.

“È un’indicazione, forse, di un’attività umana coordinata. E questo è il tipo di cosa che cerchiamo”, ha detto l’esperto, anche se MacInnis confessa di essere “tormentato dalla paura, dalla tristezza, dalla speranza e dall’incertezza”. “Speriamo di poter risolvere questo problema prima che finisca l’ossigeno, non ci rimane molto tempo”, ha aggiunto preoccupato.

Ore 19:35 del 21/6/2023 : “Le ricerche sui rumori raccolti questa mattina non hanno dato risultati” – [Capitano della Guardia Costiera USA]

Jamie Frederick, coordinatore della risposta del primo distretto della guardia costiera, ha dichiarato in una conferenza stampa che “le ricerche sui rumori rilevati questa mattina non hanno prodotto risultati, ma continuano”.

Ore 19:20 del 21/6/2023 : Guardia costiera canadese: “Dobbiamo continuare a lavorare finché non troviamo il sottomarino”

Il ministro della Pesca e degli Oceani Joyce Murray, accompagnato dalla Guardia Costiera canadese, ha dichiarato in una conferenza stampa: “La nave della Guardia Costiera John Cabot con sonar di profondità avanzato è già sul posto, quindi dobbiamo rimanere ottimisti. Dobbiamo continuare a lavorare finché non saremo trova il sommergibile“.

Ore 19:12 del 21/6/2023: Perché è così complesso trovare il sommergibile turistico del Titanic?

Interpellato dalla BBC britannica, Alistair Greig, professore di ingegneria navale dell’University College di Londra, ha dichiarato: “La comunicazione attraverso l’acqua è sempre molto difficile. Una volta persa la comunicazione, è molto difficile individuare dove ci si trova. Uno dei grandi problemi con l’operazione è che non sanno se guardare la superficie dell’Atlantico o il fondo del mare. Potrebbe essere in uno dei due posti“.

Ore 19:04 del 21/6/2023 : Le autorità nordamericane indicano che rimangono meno di 20 ore di ossigeno

Conto alla rovescia. I funzionari degli Stati Uniti impegnati nella ricerca del sottomarino Titan hanno riferito che rimangono meno di 20 ore di ossigeno per i 5 membri dell’equipaggio.

Ore 18:55 del 21/6/2023 : L’ossigeno del Sottomarino Titan terminerà giovedì notte

L’Istituto francese per la ricerca in scienze oceaniche ha inviato nell’oceano un robot in grado di immergersi fino a 6000 metri. Il capo Olivier Lefort ha dichiarato a Reuters: “Secondo quanto riferito, sono stati uditi segnali acustici attutiti ogni 30 minuti circa, ma dobbiamo stare estremamente attenti. È vero che è importante il fatto che questi rumori si sentano ogni 30 minuti, che appaiano a bassa frequenza, cioè rumori d’urto che possono propagarsi in superficie“.

Ore 18:28 del 21/6/2023 : Explorers Club si dice speranzoso in un lieto fine

Il quotidiano britannico The Guardian ha riferito che un gruppo di esperti chiamato “Explorers Club” ha raccolto informazioni promettenti per il futuro dell’equipaggio del Titan. Hanno affermato di aver rilevato “probabili segni di vita”, senza esporre alcuna prova.

Ore 18:18 del 21/6/2023 : Le autorità statunitensi hanno lanciato boe sonore in acqua

Le autorità statunitensi hanno lanciato in acqua delle boe sonore, una specie di contenitore consumabile utilizzato per il rilevamento dei suoni. All’impatto con il mare, si espande per catturare le emissioni come se fosse una rete antirumore.

Ore 17:28 del 21/6/2023 : Quanto in profondità nel mare è sceso il sottomarino Titan per esplorare il Titanic?

Il viaggio del sottomarino inizia con 400 miglia nautiche dal sito del relitto.

Some terrifying perspective. This visualization gives a look at the depths of the ocean, including the location of the Titanic wreckage.

Ore 17:07 del 21/6/2023 : Senza sedili e con una sola toilette: questo è l’interno del Titan

I membri dell’equipaggio sono entrati nella nave a piedi nudi e poi hanno incrociato le gambe sulla base. Nella parte anteriore, c’è un piccolo bagno. Prima di entrare, i passeggeri sono stati sottoposti a restringere la loro dieta per evitare la defecazione.

Ore 16:50 del 21/6/2023 : Ascoltati suoni nell’area in cui si sta cercando il Titan

Un aereo canadese P-3 ha rilevato “rumore sottomarino” nell’area in cui si sta cercando il sommergibile da turismo Titan, secondo la Guardia costiera degli Stati Uniti. “È stato ascoltato un feedback acustico aggiuntivo che aiuterà a trasportare le risorse di superficie e indica anche la speranza per i sopravvissuti”, ha affermato il governo degli Stati Uniti.

Ore 16:40 del 21/6/2023 : Se il sottomarino galleggia in superficie, i superstiti non potranno uscire

L’ossigeno sta finendo. La porta del Titan si apre dall’esterno e ha una sicurezza complessa. I passeggeri non saranno in grado di liberarsi dal confinamento da soli.

Ore 16:30 del 21/6/2023 : Oceano Sconosciuto. Solo il 20% circa del mare è stato studiato

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha dichiarato che solo il 20% del mare è stato mappato. Gran parte del letto continua ad essere sconosciuto, una situazione aggravante per i passeggeri del Titan.

Ore 16:20 del 21/6/2023 : Tre nuove imbarcazioni si uniscono alla ricerca a partire da oggi, mercoledì 21 giugno

Il primo distretto della Guardia Costiera degli Stati Uniti ha segnalato l’arrivo di tre navi. La prima, chiamata John Cabot, ha “capacità di sonar a scansione laterale”. Il resto si unisce a Skandi Vinland e Atlantic Merlin.

Ore 16:10 del 21/6/2023 : Tour operator alla CNN: la sicurezza di Titan non è regolata da nessun gruppo di specialisti statali

La CNN ha consultato un tour operator sulla regolamentazione di Titan. Secondo quanto detto, il sommergibile non aderisce agli standard di sicurezza dello Stato perché la tecnologia “è nuovissima e non è stata ancora rivista da esperti”.

Ore 16:00 del 21/6/2023 : I membri dell’equipaggio sono a disagio sul Titan, non ci sono sedili e riescono a malapena a stare in piedi

Oltre al biglietto di investimento molto costoso, il Titan non ha posti a sedere e l’equipaggio riesce a malapena a muoversi. La raccomandazione OceanGate è, in caso di incidente, dormire il più a lungo possibile. Questo è l’unico modo per risparmiare ossigeno.

Ore 14:15 del 21/6/2023 : La società di costruzione di sottomarini era già stata avvertita di eventuali catastrofi

Nel gennaio 2018 un team di esperti di OceanGate, guidato dal direttore delle operazioni marittime David Lochridge, ha richiesto ulteriori test per il sommergibile a causa di “potenziali pericoli per i passeggeri”. Con questo sfondo, la giustizia americana potrebbe sollevare una presunta negligenza.

Ore 13:10 del 21/6/2023 : Sub sullo stato dell’equipaggio: “Riposare, respirare il meno possibile e cercare di mantenere la calma”

Il dottore e sommergibilista Joe MacInnis ha viaggiato due volte sul Titan. È un amico di Paul-Henri Nargeolet, una delle cinque persone a bordo del subergible scomparso. Sull’eventuale stato dell’equipaggio, ha detto alla CNN: “Fa freddo, è buio, quindi risparmieranno energia. (Stanno) riposando, respirando il meno possibile e cercando di mantenere la calma. Questa è la cosa più importante”.

Ore 12:18 del 21/6/2023 : Giovedì mattina è il termine ultimo per la ricerca dei passeggeri del Titan

Speranza. Alerta News 24 ha riferito che martedì 20 giugno si sono uditi dei colpi, “rumori sottomarini”, durante la ricerca del sottomarino turistico Titan, con a bordo cinque persone, scomparso due giorni prima. Le squadre di soccorso hanno spostato le operazioni dei veicoli telecomandati per cercare di individuare l’origine dei rumori e quindi di “segni di vita”, ma finora le ricerche non hanno portato risultati. I cinque passeggeri a bordo del sottomarino, che si era immerso per esplorare il relitto del Titanic a 3.800 km nell’Atlantico, hanno meno di 30 ore di ossigeno. L’ossigeno li durerà fino a giovedì mattina.