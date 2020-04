Il corridore italiano Donato Sabia, ex campione europeo degli 800 metri al coperto, è morto questo mercoledì all’età di 56 anni a causa del nuovo coronavirus covid-19. Sabia è deceduta in un ospedale nella città di Potenza, nel sud Italia, dove è stato in terapia intensiva per diversi giorni. È stato riferito che è stato ricoverato nello stesso centro in cui suo padre era morto giorni prima.

Sabia è stato campione europeo nella gara indoor di 800 metri a Göteborg 1984 ed è stata due volte finalista nella stessa specialità alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Seoul 1988, dove ha segnato rispettivamente il quinto e il settimo risultato.

Il tempo fissato a Göteborg (1:43:88) rimane il terzo miglior risultato italiano nella categoria indoor da 800 metri.

#atletica in lutto per la scomparsa di Donato Sabia: è morto a Potenza, a 56 anni, l’ex ottocentista azzurro finalista olimpico a Los Angeles 1984 e Seul 1988 oltre che campione europeo indoor NEWS ▶ https://t.co/H107cAZzEU pic.twitter.com/I8tchB6c7J — Atletica Italiana (@atleticaitalia) April 8, 2020