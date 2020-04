La situazione mondiale di fronte all’impatto del coronavirus nel paese, l’Egitto ha scelto di offrire visite virtuali ai suoi monumenti, per promuovere il turismo e la cultura attraverso Internet in tempi di confinamento preventivo di Covid-19. Secondo le autorità, la misura consente di visitare i passaggi di alcune tombe dei faraoni dell’antico Egitto e visualizzare ciò che è all’interno delle tombe faraoniche, senza uscire di casa.

L’alternativa online sponsorizzata dal Ministero del turismo e delle antichità egiziano promuove lo slogan “Vivi l’Egitto da casa. Resta a casa. Resta al sicuro“, ha gli strumenti per osservare i diversi piani delle tombe e fare una passeggiata 3D attraverso gli spazi dalle tombe, usando un sistema di realtà virtuale.

Considerando la sospensione dei voli internazionali e la chiusura di musei e siti archeologici per prevenire la diffusione del coronavirus, l’iniziativa di questa nazione africana è una sana opzione di intrattenimento per le persone che aderiscono alla quarantena.

Pertanto, l’Egitto presenta la prima visita virtuale alla tomba di Menna, in Luxor, che fa parte della XVIII dinastia (1550 e 1295 aC), che rappresenta “una delle tombe più belle e meglio conservate”, secondo quanto è stato condiviso dal Ente ministeriale del turismo di quel paese.

E ancora:– Tomba della regina Meresankh III– Monastero rosso di Sohag– Moschea della Madrassa di Sultan Barquq– Necropoli di Beni HasanPuoi vedere maggiori dettagli del progetto in questo articolo del

Ogni settimana nuovi monumenti saranno presentati in formato virtuale, con le rispettive guide e spiegazioni per ogni pezzo, tenendo conto del fatto che poiché musei e luoghi storici sono chiusi, l’obiettivo è che le persone mantengano la loro passione e interesse per i siti “egiziani storici”.

Se vuoi conoscere maggiori dettagli sull’antico Egitto usando le nuove tecnologie, cogli l’occasione per navigare tra queste altre risorse:

