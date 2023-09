Gli antichi egizi e l’arte della mummificazione

Gli antichi egizi erano esperti nell’arte della mummificazione e utilizzavano miscele complesse per preservare i corpi dei defunti. Un nuovo studio rivela gli sforzi compiuti dagli egizi per ottenere ingredienti esotici per questa pratica, soprattutto se i defunti erano di alto rango.

Il caso di Senetnay, una nobildonna che lavorò come balia per il faraone Amenhotep II

Il caso di Senetnay, una nobildonna che lavorò come balia per il faraone Amenhotep II, è emblematico di questa pratica. La sua sepoltura è stata scoperta nel 1900 nella Valle dei Re, insieme a quattro vasi a forma di teste umane contenenti i suoi organi. I ricercatori hanno analizzato i residui trovati sui vasi e hanno scoperto una combinazione complessa di ingredienti, alcuni dei quali non erano originari dell’Egitto antico.

Ingredienti esotici utilizzati per l’imbalsamazione

Tra gli ingredienti trovati ci sono cera d’api, oli vegetali e grassi animali, comuni per l’imbalsamazione. Tuttavia, sono stati identificati anche ingredienti esotici come cumarina e acido benzoico. I ricercatori hanno anche trovato tracce di larixolo e dammar, due sostanze che non erano presenti in Egitto all’epoca. Per gli antichi egizi questi ingredienti avevano proprietà che li rendevano attraenti, come profumazione per mascherare la decomposizione e proprietà antibatteriche.

Scoperta delle miscele di balsami utilizzate dagli antichi egizi

I ricercatori hanno decodificato le miscele di balsami utilizzando gli ingredienti identificati. Questa scoperta sarà presentata in una mostra al Museo Moesgaard in Danimarca, intitolata “L’Egitto ossessionato dalla vita“. La mostra offre ai visitatori l’opportunità di sperimentare l’odore della mummificazione e viaggiare indietro nel tempo in un antico laboratorio di imbalsamazione.