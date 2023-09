MONDO UFO UAP – Sabato 9 settembre 2023 si terrà presso la libreria The Spark Creative Club a Napoli un incontro tra giornalisti, ricercatori, medici e ufologi per discutere del tema degli UFO e delle entità aliene. Durante l’evento, noti esperti presenteranno relazioni e verranno proiettate immagini inedite sugli UFO e su argomenti collegati. Si discuterà anche delle testimonianze di piloti ed ex agenti dell’intelligence americana.

Inizio ore 10:00.

Il moderatore sarà il giornalista Vincenzo Pinelli.risponderanno alle domande del pubblico. Non è richiesta la prenotazione (ingresso gratuito), ma si consiglia di arrivare in anticipo. Saranno disponibili parcheggi e mezzi pubblici. Per ulteriori informazioni è possibile contattare i numeri di telefono o visitare il sito o i social del CUFOM (081/9221750 e 3394461169, 320/4659798 numeri di cellulare).