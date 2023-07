Un avvistamento di un oggetto volante non identificato (UFO) a Genova sta attirando molta attenzione sui media. Il video, registrato da un testimone il 26 giugno 2023 alle 21:00, presenta diverse caratteristiche che suggeriscono che si tratti di un UFO, come la sua velocità elevata, la traccia lasciata dall’oggetto a causa della sua velocità e la sua parziale trasparenza che potrebbe indicare un occultamento parziale dell’UAP. Inoltre, l’avvistamento è avvenuto a Genova, una città nota per gli avvistamenti UFO, e la forma dell’oggetto assomiglia a un disco volante.

Il Centro Ufologico Mediterraneo (CUFOM) ha analizzato dettagliatamente il video e ha concluso che le spiegazioni convenzionali non sono plausibili, poiché gli elementi citati e altre caratteristiche dell’avvistamento escludono tali spiegazioni.

Le voci che suggeriscono che l’oggetto sia un uccello, un insetto, un aereo, un missile o un parapendio non sono supportate da prove.

Anche se non è stata ancora trovata una spiegazione plausibile per l’avvistamento, il CUFOM afferma che le spiegazioni alternative non sono rilevanti e che presto pubblicheranno altri avvistamenti sconcertanti che saranno oggetto di discussione.

Il CUFOM ritiene che le spiegazioni fornite da persone non imparziali non siano neutrali e, quindi, eviterà di rilasciare ulteriori dichiarazioni per evitare polemiche dannose per la ricerca. L’UFO di Genova continua a volare in modo inspiegabile e misterioso, e non sembrano esserci segni di un uccello. È importante prendere in considerazione tutti i risultati dell’indagine, come i colloqui con il testimone e altri elementi, e non basarsi solo sulle immagini.

Questo avvistamento UFO di Genova è stato un grande successo mediatico e rappresenta un passo avanti nella ricerca della verità sugli oggetti volanti non identificati.