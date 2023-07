Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic: diretta streaming tennis Wimbledon 2023 al posto di Rojadirecta.

Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono attualmente i due giocatori più importanti del circuito ATP di tennis. Nel mondo del tennis, negli ultimi tempi, si è vissuta la battaglia dei tre migliori giocatori nella categoria maschile che ci sia mai stata nella storia. E in questa terna, inoltre, c’è stato, e sta avendo, un’importante presenza di uno spagnolo.

Roger Federer, Novak Djokovic e Rafa Nadal si sono succeduti negli ultimi anni al numero 1 del mondo nella loro battaglia personale per diventare l’uomo che ha vinto più Grand Slam nella storia dello sport. Tuttavia, quando sembrava che la carriera di Rafa Nadal stesse lentamente giungendo al termine a causa dell’età e lasciando il tennis spagnolo “orfano” di un idolo, è emerso sulla scena, con una forza straordinaria, una nuova figura destinata a dominare lo sport negli ultimi anni.

Si tratta di Carlos Alcaraz.

A soli 19 anni, ilha scalato rapidamente le posizioni nel ranking ATP fino a raggiungere il numero 1. Un altro dei grandi nomi del tennis attuale è il serbo, che sogna di diventare il giocatore con più Grand Slam nella storia.

In totale, si sono affrontati due volte nella loro carriera con un bilancio di 1-1. Il loro primo duello è stato nelle semifinali del Master 1000 di Madrid 2022. Nella Caja Mágica e con il sostegno del pubblico locale, Alcaraz ha sconfitto Djokovic con un tiratissimo 6-7 (5), 7-5 e 7-6 (5).

Il secondo incontro, nelle semifinali di Roland Garros 2023. Djokovic ha vinto contro Alcaraz, che ha subito un infortunio, con un punteggio di 3-6, 7-5, 1-6 e 1-6. Per quanto riguarda il bilancio di titoli e vittorie, Novak Djokovic supera ampiamente Carlos Alcaraz in questa statistica.

, a 19 anni, ha 11 titoli nel suo palmares. Novak Djokovic, 36 anni, ha accumulato 94 titoli, di cui 23 sono Grand Slam.

Dove vedere Djokovic Alcaraz Streaming



La finale del Torneo di Wimbledon 2023 di tennis da Londra Djokovic Alcaraz in diretta tv è programmata oggi domencia 16 luglio 2023 sul Centrale a partire dalle ore 15:00 italiane. Si potrà vedere in mille modi: Sky Sport Tennis (canale 205), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport Action (canale 206) e Sky Sport Wimbledon (canali Sky 251-256 Cielo).

Sinner Djokovic streaming online gratis per gli abbonati su SkyGO (link skygo.sky.it) e per tutti a pagamento NOW (link www.nowtv.it). Molti utenti che non hanno un abbonamento con Sky cercheranno “Rojadirecta Tennis Streaming” o “Rojadirecta Wimbledon Finale” sui motori di ricerca, ma come sappiamo, in Italia il canale è oscurato perchè non è autorizzato a mostrare il link dello streaming online dell’incontro.