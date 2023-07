L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) ha classificato l’aspartame, un dolcificante comune utilizzato nella Diet Coke, come un possibile cancerogeno per gli individui. L’aspartame è presente anche nelle gomme da masticare e negli yogurt ed è considerato “probabilmente cancerogeno per gli esseri umani”. Secondo i funzionari, ci sono “prove limitate” che questa sostanza chimica possa causare il cancro al fegato. L’OMS ha raccomandato di moderare il consumo di alimenti e bevande che contengono questo dolcificante.

Relazione tra il carcinoma epatocellulare e il consumo di aspartame

La Iarc ha classificato l’aspartame come possibilmente cancerogeno basandosi su tre grandi

studi osservazionali che hanno indagato la relazione tra il carcinoma epatocellulare e il consumo di aspartame. Tuttavia, non è stato trovato un legame di causalità e le evidenze sono limitate.

L’OMS ha anche pubblicato linee guida che sconsigliano l’uso di dolcificanti senza zucchero per perdere peso, in quanto possono aumentare il rischio di malattie cardiache e diabete di tipo 2. Secondo il Comitato congiunto FAO/OMS di esperti sugli additivi alimentari, i limiti giornalieri esistenti per l’aspartame sono sicuri, ma gli esperti avvertono che l’assunzione eccessiva può causare problemi come l’erosione dei denti.

Gli esperti sanitari consigliano di non preoccuparsi e di non apportare modifiche drastiche al proprio consumo, ma di seguire una dieta sana ed equilibrata. L’OMS non consiglia alle aziende di ritirare i prodotti contenenti aspartame, ma solo di consumarli con moderazione.