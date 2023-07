Hai fatto una decolorazione di troppo e ora hai i capelli secchi, sfibrati e pieni di doppie punte? Niente panico! Una buona haircare routine che punti sulla riparazione della fibra capillare è quello che fa per te.

Dai consigli per la cura quotidiana ai migliori prodotti, ecco una carrellata di idee per riparare la tua chioma danneggiata, rendendola più bella che mai.

Che aspetto hanno i capelli bruciati?

Prima di correre ai ripari per trattare dei capelli molto rovinati, bisogna come prima cosa capire qual’è il problema che abbiamo davanti. Cosa sono dunque i capelli bruciati? Come fa un capello sano ad arrivare a quel punto? In realtà è molto semplice: basta guardare con attenzione la nostra chioma e vedere come si comporta nelle diverse occasioni, durante il lavaggio e nelle situazioni di stress.

Una chioma rovinata, di solito, appare ruvida al tatto, spenta e poco malleabile, perché disidratata.

I capelli appaiono inoltre fragili, si spezzano facilmente, non avendo più al loro interno le forze necessarie per dare loro volume e forza. Per lo stesso motivo compaiono anche molte doppie punte, che rendono l’aspetto dell’intera chioma poco curato e disordinato.

Come fanno i capelli a bruciarsi?

Perchè arriviamo ad avere dei capelli così? Quando i capelli sono profondamente danneggiati, bisognerebbe chiedersi cosa abbiamo fatto per stressarli fino a tal punto.

Il principale nemico di tutti i tipi di capello è il calore, quindi l’abuso di piastre, asciugacapelli e bigodini per modellare la forma naturale della nostra chioma.

Sicuramente è molto bello cambiare spesso styling e pettinatura! Tutte le ragazze con i capelli lisci sognano spesso dei boccoli da favola, come tutte le ragazze con i capelli ricci desiderano capelli lisci e setosi. Bisogna però stare attenti alle conseguenze di tutto questo calore.

Altro elemento che stressa i nostri capelli sono tinte e decolorazioni troppo frequenti. Se pensate di poter cambiare continuamente colore ai vostri capelli, stravolgendo di volta in volta il vostro look, sappiate che questo stresserà non poco la vostra chioma, portandole via la sua naturale idratazione.

Inoltre uno stile di vita sano, una corretta alimentazione e il famoso paio di litri d’acqua al giorno saranno un vero toccasana per la vostra chioma.

Rigenerare quotidianamente i capelli

Ecco ora alcuni consigli pratici per riparare quotidianamente i capelli danneggiati:

Tagliare le doppie punte ed eliminare tutta quella parte della chioma che risulta secca, spenta e crespa. Anche se si trattasse di tagliare di molto i capelli, è un passaggio che restituirà loro forza e vitalità.

Prima di detergere la chioma, applicare un trattamento pre-shampoo con Acido Citrico, una molecola che entra in profondità nel capello, ricreando i legami interni danneggiati.

Usare uno shampoo e un balsamo con la stessa azione rinforzante, per garantire lucentezza e protezione.

Usare meno calore possibile in fase di styling per non stressare la chioma e proteggere i capelli dal sole e dai raggi UV.

Terminare la routine con un siero senza risciacquo per capelli danneggiati arricchito con Acido Citrico per un boost di morbidezza.

Ora che ne sai di più sui capelli bruciati, inizia subito a prendertene cura con una routine capelli che li faccia splendere di nuovo come diamanti. Vuoi qualche suggerimento extra per scegliere al meglio i tuoi prodotti? Leggi qui.