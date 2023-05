Ti piacerebbe migliorare il tuo livello di inglese parlando con persone di diversi paesi e culture? Vuoi praticare il tuo inglese in modo divertente e comodo da casa? Stai cercando un modo per espandere il tuo vocabolario e acquisire sicurezza quando ti esprimi in un’altra lingua? Se la risposta a tutte queste domande è sì, allora la recensione di oggi ti interessa.

Govar è un club di conversazione online gratuito in cui puoi trovare partner per conversare in inglese con altri utenti che condividono il tuo livello nello stesso livello, che ha migliaia di utenti da tutto il mondo che entrano attivamente per migliorare le proprie capacità di espressione orale comunicando con l’un l’altro.

Imparare al nostro ritmo e misura

Il trucco di Govar è che offre la possibilità non solo di uno scambio di parole, ma anche di uno scambio culturale che ci permette di avvicinarci all’inglese da diversi punti di vista e impararlo in modo più eterogeneo.

Non ci resta che installare l’applicazione nell’App Store o in Google Play, registrarci, scegliere un orario per noi conveniente, così come il livello approssimativo di inglese e il gioco è fatto. Se dimentichi una parola, puoi tradurla direttamente nel dizionario implementato nella stessa riunione, se non ti viene in mente un argomento di conversazione puoi andare all’applicazione per fornirtene uno generico e se hai difficoltà a comunicare con i tuoi interlocutori puoi adattare a poco a poco il loro livello di inglese fino a quando non corrisponde al tuo.

L’applicazione offre una varietà di argomenti e livelli in modo che tu possa praticare l’inglese che ti interessa di più e si adatti ai tuoi obiettivi, sia che tu voglia imparare a usare la lingua in modo generale o iniziare a padroneggiare argomenti specifici.

Dominio conversazionale e scambio culturale

Govar si concentrerà sempre sul miglioramento della tua padronanza dell’inglese conversazionale nel modo più efficiente, semplicemente facendo pratica, permettendo al tuo cervello di iniziare a pensare in inglese, acquisire fluidità, fiducia e sicurezza nell’esprimersi e perdere la paura di esprimerti riducendo il tuo errori.

Puoi fare amicizia da diversi paesi mentre espandi il tuo vocabolario, lo memorizzi più facilmente e ti permette di sapere come altre culture si avvicinano alla lingua più richiesta al mondo dal punto di vista professionale.

Tutto questo attraverso incontri che possono durare da 10 minuti a un’ora, quindi non ci sono scuse per non provare Govar ed esercitare il nostro inglese colloquiale nel nostro tempo libero. Puoi saperne di più sull’applicazione attraverso la sua pagina principale.