La giornata del 14 marzo dedicata al Pi Greco “π” è stata istituita nel 1988 e ufficializzata dall’Unesco nel 2019. Durante il Pi Greco Day, eventi e iniziative matematiche si tengono in tutto il mondo, con il tema del 2024 incentrato sul ruolo dei numeri nei giochi come puzzle e carte, e nei rompicapi.

Un fatto curioso: la data del 14 marzo coincide anche con il compleanno del famoso matematico Albert Einstein.

Cos’è il Pi Greco

Il Pi greco è una costante matematica con un valore definito precisamente, utilizzato per calcolare circonferenze, diametri e in molte altre applicazioni quotidiane. Questo numero è fondamentale nella matematica e nella nostra vita di tutti i giorni, influenzando processi come l’oscillazione di un pendolo, l’attrazione elettromagnetica, la musica e la statistica.

Le prime 100 cifre di π sono: 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 3751…

Il Pi greco è un numero essenziale che ha rivoluzionato molti aspetti della nostra esistenza quotidiana attraverso la sua presenza in varie applicazioni matematiche.

Perché si celebra la Giornata del Pi Greco

La Giornata del Pi Greco (Pi Greco Day) è una festività che si celebra il 14 marzo per commemorare le prime tre cifre della costante matematica Pi Greco. È stata istituita nel 1988 da Larry Shaw e cade nella Giornata Internazionale della Matematica a partire dal 2020.

Attività per coinvolgere gli studenti nella Matematica

Il tema del 2024 sarà “”, sottolineando l’importanza di rendere la matematica accessibile a tutti attraverso il gioco e la sperimentazione.

Attraverso tecniche di istruzione non convenzionale e tramite esperienze coinvolgenti e partecipative si può rendere la matematica più inclusiva e piacevole. Ecco alcuni passatempi e attività che possono essere suggeriti a scuola o a casa per avvicinare gli allievi alla matematica:

Enigmi matematici: proponendo enigmi e rompicapi matematici si può smontare tale concetto, poiché un enigma matematico stimola e incuriosisce i ragazzi e le ragazze a prendere parte alla sfida di un gioco e a scoprire il lato divertente e creativo della disciplina. Esempio: Qual’è il numero che quando lo moltiplichi per se stesso ottieni 144?

Giochi da tavolo o di carte: questi passatempi possono essere organizzati in ogni ambiente, sia a casa che a scuola, anche organizzando sfide e tornei per coinvolgere maggiormente i partecipanti. Oltre ai tradizionali giochi di carte come UNO, la Tombola dei numeri, menzoniamo Numero di carte, 24 Game, Math Dice, Prime Climb, Sumoku, Math Fluxx, Zeus on the Loose, Equate: The Equation Thinking Game, Mathable, Math Bingo.

Giochi all’aperto: con questi passatempi la matematica risulterà coinvolgente e divertente!

Caccia al tesoro matematica: nascondere indizi matematici in varie parti del giardino o del parco e far risolvere ai bambini i calcoli per trovare il tesoro finale.

Twister matematico: creare un Twister personalizzato con numeri e operazioni matematiche per far muovere i bambini in base alle istruzioni date.

Giochi con i cerchi: disegnare cerchi numerati sul terreno e far fare ai bambini operazioni matematiche come somme, sottrazioni o moltiplicazioni saltando da un cerchio all’altro.

Labirinto matematico: creare un labirinto con operazioni matematiche da risolvere per trovare la via d’uscita.

Gioco degli scacchi matematici: utilizzare un set di scacchi per insegnare ai bambini le regole del gioco e far loro risolvere problemi matematici per muovere le pedine.

Corsa matematica: organizzare una gara di corsa in cui i bambini devono risolvere problemi matematici per avanzare lungo il percorso.

Giochi con i palloncini: scrivere numeri o operazioni matematiche sui palloncini e far fare ai bambini calcoli o equazioni per scoppiare il palloncino corretto.