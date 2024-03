Lunedì l’azienda tedesca di auto sportive Porsche ha lanciato la Taycan Turbo GT, la sua auto elettrica di produzione più potente fino ad oggi, con un ‘pulsante di controllo del lancio’ che le consente di raggiungere una potenza fino a 1.092 cavalli (HP).

Il veicolo, il cui prezzo parte da 230 mila dollari, eroga normalmente una potenza massima di 777 CV, tuttavia, con l’attivazione del pulsante di lancio, la forza aumenta momentaneamente, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 chilometri orari in soli 2,2 secondi.

Inoltre, la nuova vettura dispone di una “modalità di attacco” che può aumentare la sua potenza fino a 937 CV per 10 secondi, irrigidendo le sospensioni e garantendo migliore aderenza e

controllabilità anche in curva.

Esistono due versioni di questo modello di vettura, la versione standard a quattro porte, progettata per essere veloce, ma con il comfort necessario per la guida quotidiana, e la versione con il pacchetto Weissach, che elimina due porte e altri elementi di comfort per ridurre il peso e ottimizzare le prestazioni.

Il mese scorso la Taycan Turbo GT ha stabilito due nuovi record di velocità su pista: la versione standard è diventata l’auto a quattro porte più veloce sul circuito del Nürburgring con qualsiasi tipo di motore e la versione con pacchetto Weissach ha segnato un giro più veloce che nessuno era riuscito fino ad ora con un’auto elettrica.