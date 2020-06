Le immagini sono diventate virali sui social media: un’auto elettrica Tesla sterza automaticamente per evitare di schiantarsi contro un maiale di notte, il che, secondo il CEO dell’azienda Elon Musk, è una testimonianza di abilità “sovrumane” delle sue automobili.

Un utente indiano di Twitter ha condiviso questo video, registrato dalle sue telecamere Tesla, etichettato Musk, e mostra come il veicolo che si muove ad alta velocità schiva l’animale, ma senza perdere il controllo. Il netizen ha notato che è un esempio dell’efficacia del sistema di pilota automatico delle auto Tesla.

Elon Musk in seguito ha risposto dicendo che la linea guida principale di un tale sistema è “non andare in crash”: “Ciò che sembra veloce agli umani è lento per un computer.

La visione a 360° in condizioni di scarsa luminosità e il sonar, oltre al radar frontale, li rendono sovrumani. I prossimi aggiornamenti del software mostreranno sempre più il loro potenziale”.