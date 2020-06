Juventus Milan Diretta Streaming. Ritorno della semifinale di Coppa Italia TIM Cup: andata 1-1. Juventus Milan avrà il calcio d’inizio all’Allianz Stadium alle ore 21 di oggi venerdì 12 giugno 2020 con la Juventus che non pareggiava una semifinale di andata di Coppa Italia in trasferta dal 1993: nelle tre occasioni precedenti, i bianconeri hanno passato il turno due volte, venendo eliminati proprio nella più recente contro il Torino. La Juventus detiene già il record di finali in Coppa Italia (18); con il passaggio del turno, i bianconeri staccherebbero ulteriormente la Roma ferma a quota 17; il Milan è quarto con 12, alle spalle dell’Inter (13).

Juventus Milan Coppa Italia Streaming al posto di Rojadirecta: Gratis Link su Rai Play.

Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 21:005 di oggi venerdì 12 giugno 2020. Juventus Milan Streaming gratis per tutti con Rai Play. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta che però in Italia è oscurato.

Le probabili formazioni di Juventus Milan:

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno.

Milan (4-3-2-1): G Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic. Allenatore Pioli. Squalificati: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo.

Arbitro: Daniele Orsato.