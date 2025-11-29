Dalle gengive parte un problema enorme che arriva fino al cuore: cosa si rischia se si sottovaluta

Lo studio rafforza la necessità di un approccio integrato alla salute, che consideri l’interconnessione tra diverse parti del corpo.

Una recente ricerca condotta dall’Università di Hiroshima ha portato alla luce un collegamento sorprendente e potenzialmente pericoloso tra la salute orale e quella cardiaca, sottolineando come un batterio presente nelle gengive possa influire direttamente sul cuore, incrementando il rischio di gravi patologie cardiache come la fibrillazione atriale.

Lo studio pubblicato sulla rivista Circulation ha evidenziato il ruolo cruciale del Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), un batterio noto per essere il principale responsabile della parodontite, una malattia infiammatoria cronica delle gengive.

Il legame tra parodontite e fibrillazione atriale

Questo patogeno è stato rintracciato non solo nelle lesioni gengivali, ma anche nel tessuto muscolare cardiaco e nelle placche aterosclerotiche, confermando la sua capacità di migrare attraverso il flusso sanguigno fino a raggiungere il cuore.

La fibrillazione atriale, una delle aritmie più diffuse a livello mondiale, interessa milioni di persone: secondo dati aggiornati, nel 2025 si stimano oltre 70 milioni i pazienti colpiti, con una tendenza in crescita rispetto ai 60 milioni del 2019. Questa condizione può condurre a complicanze severe come scompenso cardiaco e ictus, rendendo la prevenzione un tema di primaria importanza per la salute pubblica.

Meccanismi di infezione e impatto sul cuore

Il batterio P. gingivalis ha sviluppato sofisticati meccanismi per eludere il sistema immunitario: si nasconde all’interno delle cellule ospiti, provocando un’infiammazione cronica che contribuisce alla formazione di tessuto cicatriziale nel muscolo cardiaco, in particolare nell’atrio sinistro. Questo accumulo di tessuto fibrotico altera la struttura e la funzionalità del cuore, facilitando l’insorgenza della fibrillazione atriale.

Shunsuke Miyauchi, membro del team di ricerca, sottolinea come la relazione causale tra parodontite e fibrillazione atriale sia ancora oggetto di studio, ma la presenza di batteri parodontali nel flusso sanguigno rappresenta un forte indizio che collega queste due condizioni cliniche.

L’importanza della prevenzione e dell’igiene orale

Alla luce di queste evidenze, la corretta igiene orale assume un ruolo fondamentale non solo per prevenire le malattie gengivali ma anche per ridurre il rischio di patologie cardiovascolari. La cura quotidiana delle gengive, unita a visite odontoiatriche regolari, può rappresentare una strategia efficace per limitare la proliferazione di batteri nocivi come il P. gingivalis.

Inoltre, gli esperti ricordano che anche l’alimentazione riveste un’importanza cruciale per la salute del cuore e delle gengive. Una dieta equilibrata, ricca di nutrienti antinfiammatori e povera di zuccheri raffinati, contribuisce a mantenere sotto controllo sia l’infiammazione orale sia i fattori di rischio cardiovascolare.