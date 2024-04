Un successo travolgente! In un solo giorno, Xiaomi ha ricevuto quasi 90.000 preordini per il suo nuovo SUV elettrico, il SU7. Il veicolo ha attirato l’attenzione per il suo design accattivante, l’elevata tecnologia a bordo, l’ampia autonomia e, soprattutto, il prezzo competitivo di lancio inferiore a 26.000 euro (215.900 yuan).

Strategia di penetrazione del mercato

Così indicano fonti di mercato in conversazioni con questo giornale, spiegando che “per ogni SU7 venduto, il produttore, ora anche di automobili completamente elettriche, perderà circa 9.000 euro (68.000 yuan) vendendolo al di sotto del suo costo di produzione reale”.

“Considerando che Xiaomi prevede di vendere circa 60.000 unità all’anno, secondo le previsioni iniziali che potrebbero essere modificate dall’alto numero di ordini dopo il lancio, le perdite per il SU7 ammontano a 522 milioni di euro – circa 4.100 milioni di yuan-“, aggiungono.

Un’operazione rischiosa

Le fonti citate avvertono che “si tratta di un’operazione ad alto rischio per l’azienda, poiché, nella sua prima fase, è incentrata sul volume, trascurando la redditività dell’operazione, per concentrarsi sulla penetrazione nel mercato e sullo spostamento della concorrenza”.

Un progetto ambizioso

Il SU7 è il culmine di un progetto pluriennale di Xiaomi con un budget di 9,310 miliardi di euro. Come Apple negli Stati Uniti, Xiaomi ha visto l’opportunità di espandersi verso i veicoli elettrici in un momento in cui le auto stavano aggiungendo sempre più componenti elettronici e connettività. Anche se Apple ha cancellato il suo progetto di veicolo elettrico nel mese di febbraio, l’azienda cinese ha deciso di continuare sulla stessa strada.

Previsioni rosee

L’azienda cinese prevede di iniziare le consegne di massa alla fine di aprile. Secondo le stime iniziali, Xiaomi aveva previsto di vendere 60.000 auto elettriche, ma le prime prenotazioni sono salite a 88.898 in sole 24 ore. In effetti, gli analisti di Goldman Sachs prevedono addirittura che gli ordini potrebbero superare la soglia delle 100.000 unità nel primo anno di vita.

Xiaomi SU7: Un design accattivante e un prezzo competitivo



Questo successo ha una spiegazione. Il design del SU7 è molto simile a quello del Porsche Taycan, soprattutto per le linee di design del frontale, il che lo colloca nella categoria delle berline premium. Un’estetica alla portata di tutti, poiché è stato lanciato sul mercato a prezzi molto competitivi: 25.677 euro (215.900 yuan) per la versione base, che si estende a 27.342 euro (299.900 yuan) per il SU7 Max. Tutto ciò senza applicare i diversi incentivi all’acquisto di auto completamente elettriche.

Un rivale per Tesla

Questo prezzo lo colloca come uno dei principali concorrenti del Tesla Model 3, che, sul mercato spagnolo, è di 5.000 euro più costoso, vendendosi nella sua versione a trazione posteriore a 31.500 euro. Questo lancio arriva in un momento di rallentamento delle vendite per l’azienda di Elon Musk, che ha registrato una riduzione delle immatricolazioni nel primo trimestre dell’anno dell’8%, ma non ha impedito che il marchio tornasse ad essere leader mondiale nella commercializzazione di veicoli completamente elettrici.

Insomma, il lancio del SU7 rappresenta un passo importante per Xiaomi nel mercato automobilistico. Il successo del modello dipenderà dalla sua capacità di mantenere un elevato volume di vendite e di compensare le perdite iniziali. L’agguerrita concorrenza nel settore e l’incertezza del mercato globale renderanno questa sfida impegnativa per Xiaomi.