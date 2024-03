Un keniano si è svegliato lunedì scorso con la voglia di rivelare al mondo intero di non essere altri che il figlio di Elon Musk. L’uomo, che si presenta come Elon Musk Junior ha condiviso la sua foto sul suo account X, chiedendo aiuto per “riconnettersi” con il suo famoso “padre”. E martedì ha addirittura lanciato una petizione nel tentativo di raccogliere fondi per realizzare i suoi progetti. Anche se nessuno gli ha ancora donato nulla, “Elon Musk Junior” non perde la speranza: ha già avuto una”videochat” con la sua “seconda madre”, Maye Musk.

Secondo il racconto dell’uomo, all’inizio degli anni ’90, sua madre – “una bellissima signora dalla pelle scura” – lavorava come manager presso l’hotel di lusso JW Marriott Masai Mara Lodge, situato nella Riserva Nazionale del Masai Mara, a sud-ovest del Kenya, quando Elon Musk era in viaggio lì. “Cari keniani, per favore aiutatemi a riconnettermi con mio padre, Elon Musk”, ha implorato.

“Ora vivo in estrema povertà, anche se mio padre è miliardario. Un retweet mi aiuterà a riconnettermi con lui”, ha aggiunto, mostrando la sua disponibilità a viaggiare negli Stati Uniti e, se necessario, a permettere a Musk di scegliere un medico o un ospedale per fare un test del DNA che dimostri che lui è suo figlio biologico.

Immagine vera o falsa? Foto creata con IA?

Per il verdetto degli internauti non era però necessaria alcuna prova medica. “Ecco perché nessuno prende sul serio gli africani”, ha detto un utente. “Oppure all’improvviso Elon è tuo figlio, perché sembri più vecchio”, ha suggerito un altro. Non possiamo verificare le immagini, che potrebbero essere state create dall’intelligenza artificiale…

Dear Kenyans, please help me reconnect with my dad @elonmusk. In the early 90's my mom was a hotel manager at JW Marriot Masai Mara Lodge when Elon Musk toured here. I'm now living in abject poverty despite my dad being a dollar billionaire. A retweet will help me reconnect. pic.twitter.com/yd10o6okiE — Elon Musk Junior 🇰🇪 (@ElonMursq) March 11, 2024