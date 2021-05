GE Healthcare: nuovo ecografo wireless grande quanto un cellulare per diagnosi precise anche fuori dagli ospedali

Annunciato il lancio di Vscan Air, un innovativo ecografo portatile delle dimensioni di un cellulare che permette di effettuare scansioni total body e ottenere immagini di altissima qualità. Il nuovo ecografo si è rivelato uno strumento fondamentale nella lotta al Covid grazie alla portabilità e alla rapidità di scansione di cuore e polmoni e rappresenta anche un valido aiuto nello sport, per effettuare una diagnosi di emergenza in caso di traumi.

In un momento in cui la rapidità delle diagnosi è essenziale e l’accesso alle cure ospedaliere è spesso ridotto a causa del Covid-19, GE Healthcare, divisione medicale di General Electric, presenta Vscan Air, un nuovo ecografo wireless che offre immagini di alta qualità, capacità di scansione total body e la condivisione sicura dei dati. Un dispositivo compatto, della dimensione di un cellulare, che con la sua doppia sonda offre esami accurati – sia superficiali che profondi – anche direttamente a casa del paziente.

Mettendo a disposizione l’innovativa tecnologia ecografica portatile di Vscan Air, GE Healthcare punta a fornire un supporto importante al settore sanitario messo fortemente sotto pressione dalla pandemia coronavirus. L’ecografo portatile è infatti uno strumento essenziale per ottenere rapidamente immagini diagnostiche tanto all’interno quanto all’esterno dell’ospedale, permettendo così di ridurre l’accesso dei pazienti nei reparti e minimizzare il rischio di contagio.

Diversi studi dimostrano, inoltre, che il risultato dell’ottenuto grazie all’ecografo portatile è paragonabile sia ai raggi X che alla TAC per quanto riguarda l’esame dei polmoni dei

“Ora più che mai, i medici hanno bisogno di strumenti sempre più piccoli e più intelligenti che permettano di aumentare l’accesso alle cure e l’efficienza dei trattamenti sia dentro che fuori dall’ospedale“, dichiara Antonio Spera, Amministratore Delegato di GE Healthcare Italia. “Il Vscan Air consente di arrivare ad uno standard elevato di cure personalizzate. Siamo stati pionieri degli ultrasuoni portatili quando abbiamo presentato sul mercato il primo ecografo tascabile con Doppler a colori e ora vediamo Vscan Air come un’innovazione importante per il futuro dell’assistenza sanitaria in un momento in cui gli ultrasuoni hanno dimostrato di essere uno strumento essenziale“.

Il nuovo sistema a ultrasuoni presentato da GE Healthcare è uno dei più piccoli e leggeri dispositivi portatili, con un’eccezionale qualità dell’immagine e un avanzato software di visualizzazione. I benefici anche un’interfaccia molto semplice ed intuitiva e la condivisione sicura dei dati, grazie ad una specifica applicazione per mobile. Insieme alla massima portabilità e al risparmio energetico anche una facile pulizia delle sonde e la loro resistenza.

Vscan Air, grazie alle sue dimensioni ridotte, si rivela un prezioso strumento di diagnosi anche nel mondo dello sport, in quanto può di essere utilizzato ovunque, anche in pista.

“Questo ecografo così maneggevole è di grande aiuto sul campo perché in caso di trauma, ci consente di intervenire in qualsiasi luogo e fare subito una prima valutazione, indirizzando le cure nel modo più corretto” commenta Elisa Fustini, medico urgentista di Racing Medical Team & Events e medico della Formula1 per il team Alpine.

“In un attimo siamo in grado di verificare lo stato di salute dell’atleta in maniera non invasiva, con un’ottima qualità dell’immagine e direttamente sullo smarthphone. Se prima per me il medico era quello con il camice e lo stetoscopio al collo, ora non riesco a non immaginarmelo anche con un ecografo in tasca”.

GE Healthcare è stata pioniera nel lanciare, nel 2010, il primo ecografo tascabile a colori, Vscan, e da allora ha continuato a rivoluzionare il modo in cui i medici visitano i pazienti. Ad oggi, sono oltre 30.000 i sistemi Vscan a disposizione che permettono di curare oltre 50 milioni di pazienti in tutto il mondo.