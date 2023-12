Abbiamo chiesto all’Intelligenza Artificiale se, e in quali circostanze, sia possibile vedere un arcobaleno circolare, ecco la risposta: “può essere osservato in una particolare situazione in cui la luce del sole viene rifratta e riflessa all’interno di gocce di pioggia sospese nell’aria. Questo fenomeno avviene solitamente durante o dopo una pioggia, quando l’angolo di incidenza della luce solare è basso. L’arcobaleno circolare appare come un arco completo intorno al punto opposto del cielo rispetto al sole, con i colori dell’arcobaleno disposti in un cerchio. Questo fenomeno è più raro e spesso richiede condizioni atmosferiche molto specifiche per essere osservato”.

Gli abbiamo fatto presente che la sua risposta era sbagliata e che lanciandoci con il paracadute le probabilità di vedere un arcobaleno circolare aumentano notevolmente, ecco la risposta: “Mi scuso se la mia precedente risposta non era soddisfacente.

Teóricamente, todo arcoíris es un círculo, pero desde el suelo, generalmente solo se ve la mitad superior. Anthony Killeen observó un arcoíris completo. 🌈pic.twitter.com/70g8QDdhjz — Cerebro Digital (@digitalcerebro) December 17, 2023

L’arcobaleno circolare, noto anche come, è un fenomeno ottico che può verificarsi in determinate condizioni atmosferiche. Tuttavia, per vedere un arcobaleno circolare è necessario che la luce del sole sia bassa sull’orizzonte, come ad esempio durante il sorgere o il tramonto. Inoltre, l’osservatore dovrebbe trovarsi ad un’altitudine elevata, come su una montagna, per avere una migliore visibilità. Se stai lanciando in caduta libera con un paracadute, potresti avere una prospettiva diversa ma non garantirebbe la visione di un arcobaleno circolare”.