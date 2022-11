Un bambino di 8 anni ha recentemente ucciso un cobra velenoso in India dopo aver ricevuto un “morso secco” privo di veleno dal serpente e poi averlo morso per rappresaglia.

Un serpente velenoso è morto dopo essere stato morso da un bambino. No, non hai letto male. In un bizzarro capovolgimento della natura, un bambino di 8 anni in India ha ucciso un cobra dopo averlo morso per rappresaglia. Il bambino ha morso l’animale pericoloso dopo aver ricevuto un raro “morso secco” privo di veleno dal serpente.

Incredibile dinamica dei fatti

Il bambino, identificato nei rapporti come Deepak, stava giocando fuori vicino a casa sua a Pandarpadh, un villaggio nel distretto di Jashpur nello stato di Chhattisgarh, quando ha incontrato una specie sconosciuta di cobra velenoso. Dopo aver avvolto il suo corpo attorno alla mano di Deepak, il cobra morse Deepak, che lasciò il ragazzo “in grande dolore”.

“Poiché il rettile non si è mosso quando ho provato a scrollarlo di dosso, l’ho morso forte due volte”, ha detto Deepak ai media locali. “È successo tutto in un lampo”.

La famiglia di Deepak lo ha portato d’urgenza al vicino ospedale dove è stato curato con antiveleno, ma i medici dicono che il morso probabilmente non conteneva alcun veleno, anche se il serpente era probabilmente velenoso.

Le statistiche sui morsi di serpenti

Ogni anno, circa 5,4 milioni di morsi di serpente – di specie velenose e non velenose – si verificano in tutto il mondo, secondo una revisione del 2020 pubblicata sulla rivista Toxins. Circa 2,7 milioni di questi morsi iniettano veleno nella vittima, causando circa 138.000 morti.

È difficile dire esattamente quanti morsi di serpente di specie velenose siano morsi secchi, perché le vittime spesso possono identificare erroneamente quale tipo di serpente li ha morsi; e perché i morsi secchi possono ancora causare infiammazioni, che possono essere diagnosticate erroneamente come avvelenamento, secondo lo studio.

Gli esperti ritengono che i serpenti velenosi scelgano di utilizzare i morsi secchi come meccanismo difensivo per mettere in guardia gli animali più grandi che non hanno intenzione di uccidere; questo è stato probabilmente il caso in cui il cobra ha morso Deepak. Il veleno è energeticamente costoso da produrre, quindi i serpenti spesso scelgono di non usarlo a meno che non sia necessario, secondo lo studio.

L’India ospita circa 100 specie di serpenti velenosi o leggermente velenosi, secondo l’organizzazione indiana per la fauna selvatica Wildlife SOS. Ha anche il più alto numero di morti per morsi di serpente nel mondo, con morsi velenosi che uccidono circa 46.000 persone ogni anno, secondo lo studio.

Fortunatamente per Deepak, il suo incontro con il cobra ha avuto un lieto fine, per lui, se non per il serpente.