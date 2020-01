VIAGGI NEL TEMPO – UFO e Alieni non c’entrano, nemmeno misteriosi viaggiatori dal futuro. Non è un film di fantascienza. E’ molto più semplice, è il lato positivo del progresso scientifico: ciò che oggi è una semplice utopia, nel futuro potrebbe trasformarsi in una inaspettata realtà. L’uomo, con le sue conoscenze progressive, non si è rassegnato ad uno dei suoi sogni più ambiziosi: viaggiare nel tempo.

Siamo ancora nel campo delle teorie e delle ipotesi che, tuttavia, in prospettiva futura, potrebbero rivelarsi una base di partenza per qualcosa di più concreto.

Ultimamente si registrano nuove posizioni in merito di, docente di Astrofisica alla Princeton University.

Secondo quest’ultimo viaggiare nel tempo, in senso assoluto, non è un’opzione così inverosimile come si possa credere comunemente. Teoria che ha dettagliatamente illustrato in occasione di una manifestazione tenutasi in Italia alcuni anni fa. L’occasione fu rappresentata dal Festival delle Scienze 2012.

Nel video seguente lo possiamo ascoltare mentre viene intervistato sul tema.