Spazio UFO Alieni: Strani fenomeni sulla superficie solare

Non è la prima volta che vengono rilevate queste anomalie intorno al Sole. Infatti, gli scienziati russi hanno anche affermato di aver visto le stesse strane navi spaziali aliene per 6 o 7 anni.

Strane navi aliene nel sole?

Il video è stato rilasciato il 10 luglio e mostra strani bagliori e misteriosi oggetti a luce verde in bilico attorno alla stella. Scott C Waring, rinomato e controverso ricercatore, ha assicurato che la prima volta che ha sentito parlare della notizia è stato circa 6 anni fa. Scienziati russi avevano scoperto contemporaneamente numerosi UFO attorno al Sole.

“Hanno affermato che gli UFO accelerano e rallentano improvvisamente senza motivo e che avrebbero fatto improvvise virate di 90 gradi senza rallentare”.

Ciò confermerebbe una teoria data di recente dagli scienziati; gli alieni usano l’energia del Sole come carburante per la loro navicella spaziale avanzata.

Waring ha anche spiegato che la nuova storia sulla scoperta degli scienziati in Russia è scomparsa ‘misteriosamente’ da Internet.

Il ricercatore ritiene che gli alieni potrebbero controllare il Sole per mantenere costante la temperatura sulla Terra. Oppure potrebbero immagazzinare un oggetto pesante, raro e potente. Il ricercatore ha anche scherzato con l’idea che, si spera, non commettano errori e finiscano per “cucinarci”.

Oltre a Waring, un altro ricercatore ha osservato strani mezzi simili lontano dal Sole. Era un’enorme struttura aliena che si muoveva in direzione della Luna di Giove Europa. Questo satellite è stato molto messo in discussione in passato; alcuni teorici affermano che assomigli a una nave madre o a un incrociatore intergalattico.

Un oggetto simile si avvicina alla Luna di Giove

L’immagine è stata scattata da una fotocamera Canon 650D, con un obiettivo telescopico 7D-300mm, montata su un treppiede. Il canale YouTube SecureTeam e il suo Community Manager, Tyler, hanno menzionato in un video correlato che c’è molto dibattito scientifico sulla vita extraterrestre e sulla possibilità che esista attualmente nei vasti oceani attualmente ghiacciati della Luna Europa.

Il video è stato inviato al canale da Louis Lee, un ricercatore su Marte della città di Bristol, nel Regno Unito. Come riportato dal portale Mirror. Nell’immagine, Giove si vede brillare luminoso e sulla sinistra, una strana anomalia con una luminosità molto forte. Tyler ha assicurato sul suo canale YouTube che strane navi non erano mai state viste avvicinarsi a Giove in quel modo.

Gli esperti affermano che, a causa della sua orbita radiante, non c’è dubbio che si tratti di una o più strutture insieme. È possibile che il Sistema Solare sia invaso da diverse e strane navi aliene alla ricerca di qualcosa che non sappiamo ancora.