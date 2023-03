SPAZIO UFO – Negli ultimi anni c’è stata una maggiore attenzione e interesse riguardo alla possibilità di vita extraterrestre e di presenze aliene nel nostro sistema solare. Questo è dovuto in parte alla continua scoperta di pianeti potenzialmente abitabili al di fuori del nostro sistema solare e alla sempre maggiore ricerca di segnali di vita da parte di scienziati e ricercatori. Inoltre, ci sono state alcune teorie e avvistamenti UFO che hanno riacceso l’interesse per la possibilità di presenze aliene nel nostro sistema solare. Tuttavia, finché non ci saranno prove concrete e scientifiche, rimane solo una questione di speculazione e teoria.

Sean Kirkpatrick è il direttore dell’All Domains Anomaly Resolution Office (AARO) del Pentagono negli Stati Uniti. Insieme ad Abraham Loeb, di Harvard, ha aperto la possibilità che una nave madre aliena osservi il nostro sistema solare.

Lo studio è ancora in fase di revisione.

“Vincoli fisici sui fenomeni aerei non identificati (UAP)” è chiamato il lavoro di entrambi gli scienziati. Questo documento cerca di utilizzare la fisica per escludere una serie di avvistamenti UAP che sembrano essere oggetti “altamente manovrabili”.

Con questa idea, Kirkpatrick e Loeb intendono dimostrare che una serie di avvistamenti di fenomeni non identificati potrebbero essere spiegati da illusioni ottiche o limitazioni delle apparecchiature attualmente esistenti sulla Terra per rilevare sonde o onde radio provenienti dallo spazio.

Nave spaziale aliena osserva il sistema solare

Riguardo a come sarebbe la struttura di questa nave aliena che osserva il sistema solare, Loeb e Kirkpatrick spiegano che sarebbe una “nave principale che rilascia molte piccole sonde durante il suo passaggio vicino alla Terra”. “Una costruzione operativa non dissimile dalle missioni della NASA”.

“Con una progettazione adeguata, queste minuscole sonde raggiungerebbero la Terra o altri pianeti del sistema solare per l’esplorazione mentre la nave guida passa una frazione della distanza tra la Terra e il Sole, proprio come ha fatto Oumuamua“, un oggetto extrasolare scoperto da Loeb nel 2017.

Tuttavia, questa nave madre non si potrebbe rilevare dalla Terra, né le minisonde che avrebbe usato per registrare il sistema solare. “Gli astronomi non sarebbero in grado di notare le tracce delle minisonde, perché non riflettono abbastanza luce solare perché i telescopi di esplorazione esistenti possano notarli“, affermano nella loro ricerca.