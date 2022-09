SPAZIO ALIENI VIDEO – Il controverso ufologo Scott Waring ci sorprende con queste nuove affermazioni: c’è una presunta base extraterrestre su Tritone, una delle lune di Nettuno.

Nettuno è il pianeta più lontano dal Sole, poiché si trova a una distanza equivalente a 4,5 miliardi di Km dal Sole. Sono state scoperte 13 Lune su Nettuno e un altro è in attesa di essere confermato; la sua scoperta è avvenuta nel 2013. Queste lune prendono il nome da dei e ninfe della mitologia greca: Galatea, Larissa, Proteo, Tritone, Nereide, Despina, Thalassa, Naiade, Halomede, Sao, Psámate, Neso e Laomedeia.

Il satellite più grande è Tritone, che orbita attorno a Nettuno nella direzione opposta alla rotazione del pianeta. È una luna molto fredda, con un’atmosfera sottile e con geyser che rilasciano materiale ghiacciato. La composizione è solitamente determinata dalle misurazioni dettagliate dello spettro di un oggetto. Le misurazioni dello spettro superficiale del tritone rivelano la presenza non solo di ghiaccio ma di diversi tipi di neve (ghiaccio frantumato). Possiamo solo assumere la composizione interna.

Voyager 2 non è passato molto vicino a Tritone, e quindi la densità, che ci consente di avere un’idea generale della composizione, non poteva essere determinata.

Misteriose “strutture aliene” su Tritone, una delle 13 lune di Nettuno

Una buona ipotesi è che Tritone sia fatto di ghiaccio da sempre, ad eccezione di un piccolo nucleo di materiale roccioso. Tuttavia, è anche possibile che Triton abbia un piccolo strato d’acqua all’interno. Questo dipende dalla quantità di rocce in Triton che aiutano a riscaldarlo. Un piccolo strato d’acqua potrebbe fornire un ambiente favorevole alla vita. Sono necessarie ulteriori esplorazioni per essere in grado di sapere se queste cose sono possibili. Il fatto che questa luna sia composta principalmente da ghiaccio suggerisce un certo percorso per la sua evoluzione.

Il famoso ufologo Scott C Waring, redattore del blog UFO Sightings Daily, ha spiegato che sulla luna di Nettuno Tritone ci sono basi extraterrestri, ed è convinto che il video qui sotto mostri quelle misteriose strutture. Ecco cosa ha scritto Scott:

“Ci sono pochissime foto di questa luna, quindi avere qualcosa di così vicino è semplicemente strabiliante. Le strutture nere sembrano essere un materiale stealth non riflettente, quindi il radar non può rilevarle. Ho trovato strutture su ogni pianeta e luna del nostro sistema solare”. “Questo è un ottimo esempio delle strutture nere di cui parlo di solito. Gli altri due sono strutture in ceramica bianca e strutture grigie (circa il 90% più piccole delle strutture bianche o nere, ma spesso attaccate ad esse con tunnel neri) in metallo ad angolo retto”.

Che ne pensi? E' possibile che siano strutture artificiali di origine aliena? O sono semplicemente deformazioni dovute a mostre fotografiche?

Crediti Foto di copertina: pubblicazione NASA 1989-08-25.