Inter Fiorentina Diretta Streaming. Ultimo quarto di finale della Coppa Italia: chi vince affronterà in semifinale il Napoli. Inter Fiorentina avrà il calcio d’inizio a San Siro alle ore 20:45 per quella che sarà la prima sfida di Coppa Italia tra gli allenatori Conte e Iachini e contro la rispettiva avversaria di giornata. In Serie A è uno il precedente tra i due tecnici a favore dell’attuale allenatore nerazzurro.

Inter Fiorentina Coppa Italia Streaming Gratis su Rai Play.

Diretta tv in chiaro su Rai Uno alle ore 20:45 di oggi mercoledì 29 gennaio 2020.

Le probabili formazioni di Inter Fiorentina:

per tutti con Rai Play. Tra le possibili alternative citiamo il raccoglitore di web links gratuiti Rojadirecta che però in Italia è oscurato.

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, D’Ambrosio; Lautaro Martínez, Alexis Sánchez. Allenatore Antonio Conte.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; F.Chiesa, Cutrone. Allenatore Beppe Iachini.

Arbitro: Daniele Doveri, sezione di Roma 1.