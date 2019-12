Fiorentina Inter streaming video e diretta tv. Si gioca domenica 15 dicembre 2019 Fiorentina Inter alle 20:45 in live streaming e diretta tv sul digitale di Sky. Video streaming gratis per tutti gli abbonati con Sky Go.

La capolista Inter deve difendere il vantaggio di 2 punti in classifica sulla Juventus che alle 15 giocherà in casa contro l’Udinese. I nerazzurri sono stati eliminati dalla Champions League. L’Inter ha ottenuto finora 38 punti in campionato, nell’era dei tre punti a vittoria i nerazzurri hanno fatto meglio solo nel 2006/07 e nel 2017/18 (39): nel primo caso vinsero anche la 16esima giornata, nel secondo la pareggiarono.

Fiorentina Inter diretta tv, solo su Sky

La Fiorentina ha collezionato 16 punti nelle prime 15 partite di questo campionato, negli anni 2000 è partita peggio solo nella stagione 2001/02 (14 punti).

Fiorentina Inter sarà trasmessa in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky. Bisognerà sintonizzarsi su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite), a partire dalle ore 20:15. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi.

Fiorentina Inter Streaming Live



Fiorentina Inter sarà disponibile in Live Streaming su Sky Go, servizio streaming riservato agli abbonati di Sky per la visione online su pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta scritta e gli aggiornamenti in tempo reale.

Diretta Fiorentina Inter Streaming, ultime notizie formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore Montella. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ribery.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lautaro, Lukaku. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Asamoah, Gagliardini, Sensi, Barella, Sanchez.