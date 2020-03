Un forte terremoto di magnitudo 6,3 è stato registrato alle 17:45 (UTC) – le ore 18:45 italiane – di oggi mercoledì 18 marzo 2020 al largo delle coste meridionali dell’isola di Bali in Indonesia, secondo quanto riportato dall’US Geological Survey (USGS, per il suo acronimo in inglese). Il terremoto è stato localizzato ad una profondità (ipocentro) di 10,4 chilometri e il suo epicentro a 251 chilometri a sud della città di Kangin. No è stato lanciato alcun allarme tsunami.

Magnitudo Mw 6.4 Regione SOUTH OF BALI, INDONESIA Data e orario 2020-03-18 17:45:38.1 UTC Coordinate geografiche 11.29 S ; 115.08 E Ipocentro (profondità) 10 km

Di seguito riportiamo i dati (prima stima) diffusi dal Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (CSEM), con magnitudo del sisma, Epicentro, data e orario, coordinate geografiche, ipocentro (profondità).

