TERREMTO USA – Un terremoto di magnitudo 5,7 si è verificato alle 13:09 UTC di questo mercoledì 18 marzo 2020 (quando in Italia erano le 14:09). Epicentro del forte sisma a circa 4 km a nord-est della città di Magna (Utah), riferisce il Servizio geologico degli Stati Uniti USGS (per il suo acronimo in inglese).

Il movimento tellurico ha avuto origine ad una profondità di 10,1 km (ipocentro), calcola l’istituzione.

Al momento, non vengono segnalati danni materiali o lesioni. Gli utenti sui social network hanno indicato che il terremoto di oggi è stato fortemente avvertito nella capitale dello stato,