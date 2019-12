DIRETTA JUVENTUS – Con il tridente delle meraviglie (Dybala posizionato alle spalle di Higuain e CR7 Cristiano Ronaldo) la Juve domina l’Udinese nel primo tempo (3-0) e batte l’Udinese 3-1 nella 16a giornata del campionato di calcio di Serie A. Giocate esteticamente bellissime, una traversa, un palo, il trio d’attacco regala a Sarri tre punti con i quali la Vecchia Signora supera momentaneamente l’Inter in testa alla classifica, in attesa della sfida di Firenze alle 20:45.

Il tabellino di Juventus-Udinese 3-1.

Marcatori gol: 9′ e 37′ CR7 Cristiano Ronaldo (J), 45′ Bonucci (J), 90’+4′ Pussetto (U).

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci (76′ De Ligt), Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala (75′ Bernardeschi); Higuain (80′ Douglas Costa), Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul (67′ Walace), Stryger Larsen (87′ Nestorovski); Okaka (61′ Pussetto), Lasagna.

Allenatore Gotti.

Ammoniti: Dybala (J), Nuytinck (U), Bentancur (J).

Juventus Udinese streaming e diretta tv. Si gioca oggi alle ore 15 allo Stadium di Torino per la 16a giornata di Serie A. La Juventus arriva dalla sconfitta in casa della Lazio che le ha costato un punto nei confronti dell’Inter capolista, adesso a due punti di distanza. I Bianconeri guidati da Sarri, però, hanno risposto con una prestazione superlativa in Champions League dove hanno finto 0-2 sul campo del Leverkusen, pur essendo già qualificati come primi del girone. Qui di seguito tutte le informazioni su come e dove vedere Juventus Udinese in tv e in diretta streaming.

Le probabili formazioni di Juventus Udinese.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi; Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Sarri. Squalificati: Pjanic, Cuadrado. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Douglas Costa, Ramsey, Bentancur.

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; ter Avest, Fofana, Mandragora, De Paul, Larsen; Okaka, Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Samir, Sema.

Dove vedere Juventus Udinese Streaming (senza Rojadirecta) e Diretta tv.

Juventus Udinese in diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro, nemmeno su DAZN. Gli abbonati Sky potranno avere la possibilità di vedere Juventus Udinese streaming gratis con SkyGo e la potranno fruirne su tutti i dispositivi dove SkyGo è disponibile, dagli smart tv ai cellulari.

Pre partita, post partita e highlights visibili su SKY tra i servizi di streaming gratuito per gli abbonati per la visione su pc, smartphone e tablet.

Nei rispettivi account ufficiali delle squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.