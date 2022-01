Scoperto Orologio ad Anello Svizzero in una tomba sigillata della dinastia Ming.

Un’aura di mistero continua ad avvolgere lo scavo di un curioso manufatto recuperato dalle profondità di un’antica tomba in Cina. Quando gli archeologi avrebbero recuperato un orologio ad anello svizzero incrostato di fango dall’aspetto moderno da una tomba sigillata di 400 anni fa, il loro stupore è stato evidente. Per alcuni, la scoperta poteva significare solo una cosa: che questa era la prova del viaggio nel tempo. Ma era una bufala? O l’intrigante artefatto era fuori luogo e fuori tempo?

Trovato un orologio ad anello svizzero in una tomba della dinastia Ming

Nel 2008, vari media hanno riferito che un team di archeologi aveva fatto una scoperta sconcertante. I rapporti descrivono gli scavi archeologici in una tomba sigillata risalente alla dinastia Ming a Shangsi, nel sud della Cina, da parte di un team composto da archeologi e giornalisti che girano un documentario. Mentre si puliva una delle bare prima di aprirla, accadde qualcosa di strano.

“Quando abbiamo cercato di rimuovere la terra dalla bara, un pezzo di roccia è caduto improvvisamente e ha colpito il suolo con un suono metallico”, ha detto Jiang Yanyu, ex curatore del Museo della regione autonoma del Guangxi. “Abbiamo raccolto l’oggetto e abbiamo scoperto che si trattava di un anello. Dopo aver rimosso lo sporco che lo ricopre ed esaminandolo ulteriormente, siamo rimasti sorpresi di vedere che si trattava di un orologio“.

Si diceva che lo strano oggetto metallico fosse un piccolo anello d’oro, con un quadrante di orologio sul davanti, spesso circa due millimetri. Le minuscole lancette dell’orologio mostravano che il tempo si era congelato alle 10:06. La cosa più sorprendente di tutte è che sul retro del minuscolo orologio svizzero ad anello si diceva che la parola “Svizzera” fosse scritta in inglese. “Swiss Made” è il termine utilizzato negli ultimi decenni per indicare che il prodotto è originario della Svizzera, soprattutto in relazione agli orologi.

L’orologio svizzero ad anello fuori posto e fuori tempo

Come può una tomba sigillata per 400 anni e risalente alla dinastia Ming, che regnò dal 1368 al 1644, essere arrivata a contenere un manufatto che avrebbe potuto essere creato solo dopo l’istituzione dell’attuale stato della Svizzera? Si noti che la Svizzera è stata fondata nel 1848; prima di allora era

Manufatti fuori posto

conosciuta come la Vecchia Confederazione Svizzera. Nel frattempo, si dice che il manufatto stesso, un orologio ad anello svizzero, risalga a solo un secolo fa.

I manufatti fuori posto, o OOPArts, sono oggetti unici e poco conosciuti della documentazione archeologica che rientrano nella categoria “anomali”. Per alcuni, oggetti come il meccanismo di Antikythera, il Maine Penny e persino le linee di Nazca sfidano la comprensione convenzionale della storia. Potrebbero anche rivelare che l’umanità (o gli esseri ultraterreni) aveva un diverso grado di civiltà o raffinatezza rispetto a quello descritto e compreso dai funzionari e dal mondo accademico.

Teorie degli orologi svizzeri fuori posto

Ci sono molte teorie su come gli archeologi cinesi possano aver scoperto un orologio ad anello svizzero dall’aspetto moderno all’interno di una tomba sigillata di 400 anni fa. Alcuni ricercatori citano la possibilità che i viaggiatori del tempo o del futuro lascino cadere un orologio da polso svizzero in un luogo antico e lascino accidentalmente il loro possesso anacronistico. Le prove di ciò sono scarse, ma è un’idea intrigante.

Tuttavia, è anche possibile che la cosiddetta tomba ‘sigillata’ non fosse così sicura come avevano ipotizzato funzionari e archeologi cinesi. Non si può escludere che i primi predoni o esploratori di tombe abbiano avuto accesso segretamente alle tombe, sebbene non ci siano notizie di alcuno degli antichi manufatti cinesi danneggiati o rubati, cosa che ci si potrebbe aspettare se la tomba fosse stata visitata in precedenza. Altri ancora suggeriscono che se lo strano orologio svizzero ad anello fosse stato abbandonato nel secolo scorso, un roditore potrebbe averlo raccolto e scavato dalla tomba.

Mancanza di prove intorno all’orologio ad anello svizzero

C’è ancora molto che non si sa sulla storia dell’orologio ad anello svizzero scoperto in Cina. Il piccolo aggeggio era un vero e proprio meccanismo funzionante con ingranaggi e mani mobili? O era solo uno stampo o la pressione di un quadrante in metallo?

Gli orologi ad anello sono gioielli alla moda che non erano popolari fino a dopo il 1780 in Europa. Si dice che nel 1588 la regina Elisabetta I indossasse uno speciale orologio ad anello che fungeva da ‘sveglia intelligente’ con una sporgenza che le graffiava il dito. Inoltre, nel 1755 Caron, un orologiaio parigino, creò un orologio ad anello che veniva caricato con una chiave.

Tuttavia, questo è tutto accademico, poiché gli orologi ad anello non erano noti per essere di moda durante la dinastia Ming e, nello stato riportato, l’anello non sembra essere un bene funerario protetto. Si dice infatti che l’anello fosse all’esterno della bara e sembrasse cadere con un leggero tocco.

Infine, mancano prove di fondo che circondano l’intero episodio. Sebbene la storia sia stata riportata e ampiamente riportata dai media, sembra che ci siano poche informazioni di base sugli archeologi e sui giornalisti coinvolti nella storia. Quale tomba particolare è stata scavata, da chi, o qualsiasi informazione aggiuntiva sulla bara stessa, non è mai stata rivelata.

L’incidente è una bufala?

Lo strano mistero del minuscolo orologio svizzero ad anello in metallo rimane irrisolto. Non ci sono prove chiare per dimostrarlo come un OOPArt definitivo, né fatti sufficienti per condannarlo come una semplice bufala. La verità, tuttavia, è che si tratta di una storia che accende l’immaginazione e ci spinge a riconsiderare come possa essere arrivata a nidificare in una tomba della dinastia Ming prima del suo tempo.

