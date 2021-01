Un monolite metallico simile a quelli precedentemente trovati negli Stati Uniti, in Russia, in Spagna e in altre parti del mondo, è apparso il giorno di Capodanno vicino alla città britannica di Salisbury (Regno Unito).

Le immagini della struttura sono state pubblicate su Twitter dal cameraman di ITV West Country Jon Scammell, che ha trovato il monumento mentre portava a spasso il suo cane questo venerdì mattina nella città di Laverstock Downs.

Inoltre, si può vedere che, su uno dei tre lati del monolite, coperto di brina, una persona sconosciuta ha lasciato il messaggio “Buon Anno Nuovo!“.

Scammell ha detto di aver trovato il monumento “incredibile“, aggiungendo di aver sentito parlare di monoliti apparsi in altre parti del paese. “Ma averne uno a Downs, dove ho sempre portato a spasso il mio cane, è una piacevole sorpresa a Capodanno“, ha sottolineato.