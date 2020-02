Juventus Fiorentina in diretta live streaming si gioca oggi domenica 2 febbraio 2020, con inizio alle ore 12:30 italiane. Partita valida per la 22a giornata di Serie A di calcio.

Pronostico da 1 fisso. La Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha sia perso più partite (77) che subito più reti (263) in Serie A, completano 33 successi dei viola e 51 pareggi. La Juventus segna da ben 33 gare casalinghe consecutive contro la Fiorentina in Serie A, è la striscia interna più lunga per una squadra contro una singola avversaria nella storia della massima serie. La Juventus ha sempre segnato nelle ultime 41 partite allo Stadium in tutte le competizioni (90 reti nel periodo, 2.2 di media) – solo due volte nella sua storia ha infilato una striscia più lunga in gare casalinghe: nel 1934 (68) e nel 1951 (43).

Juventus Fiorentina Streaming Gratis, dove vederla al posto di Rojadirecta.

Si potrà vedere la partita in diretta Juventus Fiorentina streaming sui canali digitali di DAZN.

La partita non sarà trasmessadiretta tv e nemmeno su

Juventus Fiorentina sarà disponibile in live streaming su DAZN. App gratis per gli abbonati con cui vedere online su laptop, pc, smartphone e tablet. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale. Disponibile anche la radiocronaca live con la Rai.

Come possibili alternative per vedere Juventus Fiorentina, ci sarebbero da verificare Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope. Per quanto riguarda Juventus Fiorentina Rojadirecta, invece, c’è da ricordare che il motore di ricerca internet di links online gratuiti è considerato illegale in Italia, per questo motivo la sua visione dal nostro paese è stata oscurata.

Diretta Juventus Fiorentina Streaming: ultime notizie formazioni.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Ramsey; Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Danilo, Khedira, Chiellini, Demiral.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Ceccherini, Pezzella, Igor; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Cutrone. Allenatore Beppe Iachini. Squalificati: Milenkovic, Caceres. Indisponibili: Ribery, Castrovilli.