L’uomo di Taured, a volte indicato come Taured Mystery or the Man without a Country, è una leggenda metropolitana su un uomo che arriva in un aeroporto giapponese da un paese sconosciuto chiamato Taured. Alcuni hanno spiegato la storia come prova del viaggio nel tempo, mentre altri hanno parlato di un universo parallelo. Ma potrebbe esserci una spiegazione più semplice?

Molte persone hanno affermato che questa storia è vera, quindi il nocciolo del problema riguarda Taured. Nel caso ve lo stiate chiedendo, non esiste un paese con il nome di Taured, né oggi né durante gli anni ’50, il presunto periodo in cui si è verificato l’incidente. La storia si conclude con l’uomo che scompare (per sempre) un giorno dopo essere arrivato in Giappone. Inoltre, sono scomparsi (convenientemente) anche tutti i suoi documenti personali, come il passaporto e la patente, rendendo così ancora più difficile risolvere questo strano mistero.

L’arrivo dell’uomo di Taured

La storia dell’uomo di Taured inizia in modo abbastanza specifico in molte fonti con una calda giornata del luglio 1954. In quel particolare giorno, si diceva che un uomo fosse arrivato all’aeroporto di Haneda, noto anche come aeroporto internazionale di Tokyo. Quest’uomo è stato descritto come caucasico con la barba. Sebbene si dice che la sua lingua principale fosse il francese, i resoconti affermano che parlasse anche giapponese e molte altre lingue. Finora, non c’è nulla di insolito nella narrazione.

La sequenza degli eventi varia quindi a seconda della versione della storia che si incontra. In un resoconto, quando l’uomo ha consegnato il suo passaporto per essere timbrato, l’ufficiale dell’immigrazione giapponese ha notato qualcosa di strano. Sebbene il passaporto sembrasse autentico, il paese in cui è stato rilasciato, Taured, è stato riconosciuto come inesistente sia dall’ufficiale che dai suoi colleghi. L’uomo di Taured è stato quindi portato via per essere interrogato. In un’altra versione, l’uomo ha affermato di essere di Taured e, quando l’ufficiale dell’immigrazione non gli ha creduto, ha mostrato il suo passaporto.

Cercando di identificare la mitica terra di Taured

La storia dell’uomo di Taured descrive in dettaglio l’uomo che cerca di convincere gli ufficiali dell’immigrazione che Taured esiste davvero. Secondo il viaggiatore, Taured si trovava tra la Francia e la Spagna e da allora esisteva da 1000 anni.

Quando gli è stata mostrata una mappa, l’uomo di Taured ha indicato l’area occupata dal Principato di Andorra, ed è rimasto perplesso sul perché il suo paese avesse un nome diverso sulla mappa. Entrambe le parti si sono rifiutate di arrendersi; gli ufficiali giapponesi hanno insistito sul fatto che Taured non esisteva e il viaggiatore ha sostenuto il contrario.

Alla fine, l’uomo è stato trattenuto dagli ufficiali, poiché sospettavano che potesse essere una specie di criminale. Mentre conducevano le loro indagini, lo hanno ospitato in un hotel vicino per la notte. Per assicurarsi che l’uomo non scappasse, due guardie furono poste fuori dalla sua stanza. La mattina dopo, però, quando gli agenti si sono recati nella stanza dell’uomo, si sono accorti che era scomparso. Non c’era traccia di come fosse riuscito a fuggire e anche tutti i suoi documenti personali, che avrebbero potuto servire come prova della validità della storia, erano apparentemente scomparsi.

L’uomo di Taured è la prova del viaggio nel tempo o nello spazio?

Molti, tra cui Bryan Alaspa e Jeremy Bates che hanno entrambi scritto libri ispirati alla storia dell’uomo di Taured, hanno provato a spiegare questo bizzarro evento, approfondendo possibilità che di solito appartengono al regno della fantascienza. In effetti, Internet è pieno di persone che replicano la storia e la usano come prova di realtà alternative.

Una delle spiegazioni più notevoli per questo incidente è che l’uomo di Taured era in qualche modo passato per caso attraverso una dimensione parallela, finendo all’aeroporto di Haneda a Tokyo. Seguendo questa linea di logica, l’ipotesi è che esista una Terra parallela, simile alla nostra, con l’eccezione che la località conosciuta come Andorra qui è conosciuta come Taured là. Un’altra proposta è che l’uomo fosse un viaggiatore nel tempo dal futuro, sebbene questa interpretazione sia probabilmente più problematica di quella che suppone il viaggio interdimensionale.

Mentre è del tutto possibile che la storia dell’uomo di Taured fosse un’invenzione dell’immaginazione di qualcuno che alla fine divenne una leggenda metropolitana, è stato anche suggerito che si sia effettivamente verificato un incidente simile. Questa storia più banale avrebbe potuto essere abbellita ogni volta che veniva raccontata, tanto che alla fine si è evoluta nel grande mistero che continua ad affascinare oggi.

C’è qualche verità sull’uomo di Taured?

Secondo Snopes, questo racconto popolare dell’uomo di Taured, che si dice abbia visitato il Giappone da un universo parallelo, è in realtà una ‘versione fantastica e molto abbellita di una storia reale molto meno sensazionale’. L’origine di questa stravagante storia sembra essere stata ispirata dal vero racconto di John Allen Kuchar Zegrus, a.k.a. l’Uomo del Mistero, arrestato e perseguito a Tokyo dopo aver presentato un passaporto falso per entrare in Giappone nel 1959.

Questo passaporto contraffatto affermava di essere stato rilasciato a Tamanrosset, presumibilmente la capitale dello Stato di Tuarid, ed era scritto in una lingua sconosciuta. Mentre Tamanrosset è in realtà il nome della provincia e della città della vita reale nell’odierna Algeria, Tuareg (con una ‘g’) è un gruppo etnico berbero della regione del Sahara. L’intero caso è emerso durante un dibattito degli anni ’60 sulle ‘formalità di frontiera’ che si è svolto alla Camera dei Comuni nel Regno Unito, come esempio di come i passaporti fossero inclini alla falsificazione.

Il truffatore John Allen Kuchar Zegrus era riuscito a inventare un paese, la sua capitale, la sua lingua e persino a creare un passaporto falso. Lo ha poi usato per viaggiare in tutto il Medio Oriente, prima di essere sorpreso a mentire dagli efficienti giapponesi. Alla fine Zegrus fu condannato a un anno di prigione, ma ciò fu dovuto principalmente agli assegni falsi che aveva incassato in Giappone. Il suo destino finale è sconosciuto.

Solo un po’ di divertimento: o no?

Il modo in cui questa autentica storia di frode d’identità si è trasformata in un fantastico esempio di teoria del complotto/fake news/leggenda metropolitana, incorporando elementi di universi paralleli e viaggi nel tempo, sembra essere stato grazie a un’interpretazione abbellita fornita da un post su Facebook pubblicato da Alien UFO Sightings. Le voci e il passaparola hanno poi fatto la loro parte, insieme alla ricorrente mancanza di verifica dei fatti da parte dei media e alla capacità dei social media di diffondere rapidamente notizie false.

Anche se tutto può sembrare un po’ di innocuo divertimento, le notizie false durante quella che è stata soprannominata l’era della disinformazione sono potenzialmente pericolose a causa della loro capacità di alimentare l’ostilità di parte a scapito della verità e dei fatti storici.