Il Kliuchevskói, il vulcano attivo più alto dell’Eurasia, situato nella penisola russa di Kamchatka, ha eruttato questa domenica. Gli specialisti hanno registrato emissioni di magma con una frequenza fino a 10 esplosioni all’ora. Si prevede che flussi di lava e fango scorrano attraverso i letti dei fiumi vicino all’area del vulcano. Le eruzioni di Kliuchevskoi potrebbero durare da diverse settimane a un anno.

Allo stesso tempo, un altro dei più grandi vulcani della penisola, Shiveluch, è diventato estremamente attivo e potrebbe presto scoppiare in una potente eruzione. Lungo i suoi pendii hanno già iniziato a scendere frane la cui temperatura si aggira intorno ai 1000 gradi centigradi, così come colate piroclastiche.

Questa domenica, Siveluch ha eruttato cenere per la seconda volta in 24 ore, in colonne che hanno raggiunto tra i 4600 e i 5000 metri.