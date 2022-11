Dove vedere GP Abu Dhabi Formula 1 2022 Streaming Gratis. Max Verstappen è già campione del mondo nella 73esima edizione della Formula Uno, e questo week end sarà incoronato ufficialmente nell’ultimo gran premio della stagione 2022: il GP di Abu Dhabi dallo spettacolare circuitodi Yas Marina.

Tante emozioni questo week-end: sarà anche l’ultima gara della carriera di Sebastian Vettel, che si ritirerà con quattro Mondiali in tasca. Ferrari e Mercedes si giocheranno la seconda piazza nel titolo costruttori, Leclerc (Ferrari) e Perez (Red Bull) quella nel piloti. Le qualifiche, per determinare pole position e griglia di partenza, si svolgeranno sabato 19 novembre alle ore 15 italiane, mentre la partenza gara alle ore 14 italiane di domenica 20 novembre.

Dove vedere il GP Abu Dhabi di F1 2021 streaming tv e diretta al posto di Rojadirecta



Il Gran Premio di Abu Dhabi in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV. Su TV8 in chiaro (125 Sky e 8 del Digitale Terrestre).