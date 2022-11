Una telecamera di tracciamento attivata dal movimento ha catturato quella che sembra essere una piccola creatura umanoide che fa capolino dall’oscurità. Immagini horror… Gli utenti di Internet di YouTube sono rimasti sbalorditi nel vedere il video trasmesso da un canale su una strana creatura umanoide nella foresta. La registrazione è stata vista da migliaia di utenti.

Il filmato, che è stato registrato il 21 ottobre vicino a Sydney, in Australia, da una telecamera per la fauna selvatica all’aperto con visione notturna, mostra qualcosa di insolito nell’angolo in basso a sinistra. Una piccola creatura dall’aspetto umanoide che scruta fuori dal fogliame con i suoi due grandi occhi a mandorla che brillano nell’oscurità mentre la sua testa si muove da un lato all’altro.

Questo movimento sembra essere stato responsabile dell’attivazione del sensore di movimento della fotocamera.

Ovviamente, data la bassa risoluzione e l’oscurità, è molto difficile capire esattamente cosa sia la creatura; ci sono possibilità che si tratti semplicemente di un animale, come un opossum, che è stato illuminato in modo tale da dargli l’aspetto di un piccolo umanoide. Poiché esiste anche la possibilità che sia un alieno grigio che esplora l’area…

Alcuni suggeriscono che è stato confuso con un cespuglio che ha una forma umanoide. Altri utenti affermano che potrebbe trattarsi anche di un montaggio video. Puoi guardare il filmato completo su YouTube (guarda qui) e trarre le tue conclusioni.