La casa d’aste Sotheby’s ha venduto questa settimana per 85,4 milioni di dollari l’emblematico dipinto “White Disaster“, creato nel 1963 dall’artista contemporaneo americano

Andy Warhol . L’opera è stata venduta dopo due minuti e una breve offerta tra due offerenti. Sotheby’s non ha fornito dettagli sull’acquirente.

‘White Disaster‘, che fa parte della serie ‘Death and Disaster‘, è composto da un totale di 19 immagini simili in bianco e nero di un cupo incidente automobilistico. Nel 2013, un’opera della stessa serie è stata venduta per un prezzo record di 105 milioni di dollari.