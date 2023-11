Dove vedere GP Abu Dhabi Formula 1 2023 Streaming Gratis. Max Verstappen è già campione del mondo nella 74esima edizione della Formula Uno, e oggi, domenica 26 novembre 2023, partirà in pole position sul circuito di Yas Marina per l’ultima gara della stagione. In prima fila si piazza la Ferrari di Leclerc, seguito da Piastri e Russell. Sainz si ritrova solo al 16° posto a causa di un incidente nelle prove libere, mentre Hamilton viene eliminato e si piazza all’11° posto.

Dove vedere il GP Abu Dhabi 2023 di F1 Streaming e diretta tv anche dall’estero



alle ore 14 italiane.

Il Gran Premio di Abu Dhabi in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite) e Sky Sport 4K (canale 213). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV invece di Rojadirecta Online da non utilizzare in Italia.