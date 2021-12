Dove vedere GP Abu Dhabi Formula 1 Streaming Gratis. Max Verstappen partirà in pole position, davanti al rivale per il titolo Lewis Hamilton, nell’ultimo GP della stagione in programma domenica 12 dicembre ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. In classifica i due piloti sono a pari punti con 369,5 ma per vincere il titolo Hamilton dovrà battere Max domenica. In 72 anni di storia della Formula Uno, era successo una sola volta prima d’ora che un Mondiale venisse deciso all’ultima gara: nel 1974 con Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni.

Com’è andata la qualifica

La Red Bull “brucia” il primo tentativo di Perez in modo che il messicano fornisca la scia all’olandese. Il tempo finale è di quasi 4 decimi migliore del rivale per il titolo Hamilton.

Dove vedere il GP Abu Dhabi di F1 2021 streaming tv e diretta senza usare Rojadirecta



Terzo tempo per un sorprendente Norris (McLaren), davanti a Perez. Ferrari col quinto (Sainz) e settimo (Leclerc) tempo, a ‘circondare’ Bottas. Finisce in Q1 (18° tempo) l’ultima qualifica della carriera di Kimi Raikkonen alla sua ultima gara.

Il Gran Premio di Abu Dhabi in diretta tv vedrà la partenza gara alle ore 14:00 di domenica 12 dicembre in diretta streaming sui canali digitali di Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite). Video streaming gratis online per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it), mentre a pagamento per tutti c’è Now TV. Su TV8 in chiaro (125 Sky e 8 del Digitale Terrestre).