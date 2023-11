Dalle vaste distese dell’universo al comfort del tuo salotto, la NASA ha fatto un enorme passo avanti lanciando la propria piattaforma di streaming gratuita, NASA+. Questa app innovativa non solo stuzzica la curiosità degli appassionati di spazio, ma porta anche la scienza e l’esplorazione spaziale a un livello completamente nuovo.

La NASA, l’Amministrazione Nazionale dell’Aeronautica e dello Spazio degli Stati Uniti, è da decenni in prima linea nell’esplorazione spaziale. Dallo storico sbarco sulla Luna dell’Apollo 11 alle missioni più recenti che esplorano i confini più remoti del nostro sistema solare, la NASA ha svolto un ruolo cruciale nella nostra comprensione del cosmo. Ma ora l’agenzia sta facendo un salto nel futuro avvicinando lo spazio a ogni casa attraverso la piattaforma di streaming NASA+.

Dalla televisione alla galassia digitale

Il mondo dello spettacolo si è evoluto e la scienza non è da meno. Mentre una volta ci affidavamo alla televisione per intravedere occasionalmente le missioni spaziali, ora NASA+ ci offre un’esperienza coinvolgente attraverso lo streaming. Come le piattaforme di streaming convenzionali come Netflix e Amazon Prime, NASA+ diventa una finestra digitale che collega il pubblico alle meraviglie dello spazio.

NASA+ non è solo un’altra piattaforma di streaming

E’ un portale interattivo che offre una varietà di contenuti relativi alla scienza e all’esplorazione dello spazio. Dai live streaming dei lanci di razzi ai documentari che analizzano le complessità delle missioni spaziali, NASA+ è una festa per gli amanti dello spazio di tutte le età.

La piattaforma è organizzata in categorie che vanno da ‘Umani nello spazio’ a ‘Documentari e storia’, garantendo che ce ne sia per tutti i gusti. Vuoi scoprire come gli ispanici contribuiscono a progetti come il ritorno di Artemis sulla Luna? Non perdetevi il documentario ‘I am Artemis’. O preferisci immergerti nella storia della missione OSIRIS-REx? ‘NASA Explorers’ è il tuo biglietto d’ingresso. Con contenuti di varia durata, da brevi clip a documentari più lunghi, NASA+ si adatta a qualsiasi programma.

Quanto costa abbonarsi a NASA+?

La cosa più sorprendente di NASA+ è che è completamente gratuito. A differenza delle piattaforme di streaming a pagamento, non è necessario estrarre la carta di credito o registrarsi per esplorare le meraviglie dello spazio. È accessibile a tutti, un regalo digitale che la NASA offre per incoraggiare l’interesse per la scienza e la tecnologia.

NASA+ non è limitato a un’unica piattaforma

Puoi accedere a questa finestra nello spazio da dispositivi iOS, Google Play, Amazon Apps, Roku o semplicemente tramite il tuo browser web. L’accessibilità è fondamentale per la missione della NASA di avvicinare lo spazio alle persone.

Dalla comodità di casa tua, puoi immergerti nella vastità dell’universo, conoscere le missioni spaziali passate e future e ammirare i segreti di Marte, il tutto gratuitamente. NASA+ è la perfetta convergenza tra intrattenimento ed educazione, un’opportunità per tutti, indipendentemente dall’età o dal background, di innamorarsi della scienza e dell’esplorazione spaziale.