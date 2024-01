SPAZIO ALIENI – Quando Cassini ha sorvolato Titano nel 2013, ha osservato delle forme che brillavano negli oceani di idrocarburi della luna di Saturno che non erano presenti nelle orbite precedenti. Gli astronomi le hanno chiamate “isole magiche” perché non riuscivano a spiegare come fossero apparse dal nulla. Nella successiva orbita, la navicella della NASA ha rilevato nuove isole e altre sono scomparse. Uno studio ha ipotizzato poco dopo che potessero essere bolle di metano, ma ora un team internazionale di scienziati afferma che in realtà si tratta di corpi organici (vita extraterrestre) che galleggiano e si immergono.

Le isole magiche di Titano: nuove scoperte sul fenomeno misterioso della luna di Saturno

Le “isole magiche” di Titano sono fenomeni transitori e luminosi nei laghi di Titano, visibili nelle immagini radar. Questa nuova ricerca, guidata da Xinting Yu, professore assistente presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università di Texas a San Antonio, ha rivelato che potrebbero essere grandi pezzi di strutture a nido d’ape composte da idrocarburi radicalmente diversi dalle teorie precedenti. “Le ‘isole magiche’ di Titano sono probabilmente frammenti galleggianti di solidi organici porosi e congelati”, spiega Yu.

Come si formano le isole magiche

L’atmosfera di Titano è ricca di metano (CH4) e azoto (N2). Le reazioni fotochimiche causate dalla luce solare trasformano questi gas in composti organici complessi. Secondo lo studio pubblicato sulla rivista scientifica Geophysical Research Letters, questi composti formano masse di liquidi, ghiaccio o corpi porosi che alla fine si depositano sulla superficie della luna di Saturno.

I solidi porosi scendono lentamente attraverso l’aria densa di Titano poiché sono più pesanti dell’atmosfera.

Per spiegare il fenomeno delle isole magiche, il team di ricerca di Yu ha indagato su cosa succederebbe quando questi solidi cadessero nei laghi di idrocarburi di Titano. La loro teoria è che i solidi organici semplici, come i nitrili, gli idrocarburi con triplo legame e il benzene, siano sufficientemente porosi da galleggiare: dal 25% al 60%.

Un altro aspetto chiave dello studio spiega come questi corpi organici scompaiano. Il team ha scoperto che, dato che i laghi sono già saturi di particelle organiche, i solidi non si dissolverebbero rapidamente entrando in contatto con il liquido.

Una questione di porosità

Il loro modello dimostra che “la maggior parte dei solidi congelati era troppo densa e la tensione superficiale troppo bassa per creare le isole magiche di Titano a meno che i grumi non fossero porosi”, indicano i ricercatori. Se i grumi di ghiaccio fossero abbastanza grandi e avessero la giusta proporzione di spazi vuoti e tubi stretti, l’isola galleggierebbe finché il metano liquido invade quegli spazi, provocando il suo affondamento gradualmente.

Lo studio fornisce anche una possibile spiegazione per la notevole morbidezza dei laghi e dei mari di Titano. Oltre a questi solidi galleggianti che potrebbero essere responsabili delle “isole magiche”, altre particelle più fini potrebbero coprire questi oceani come aerosol, spiegando la superficie eccezionalmente liscia dei mari e dei laghi di questa misteriosa luna.

Dragonfly avrà la risposta definitiva

La ricerca su queste isole magiche non solo fornisce una soluzione al misterioso fenomeno sulla luna di Saturno, ma ha anche implicazioni significative per future missioni e studi, soprattutto per la prossima missione Dragonfly della NASA, programmata per arrivare a Titano nel 2034.

La missione è programmata per essere lanciata nel luglio 2028. Questa straordinaria missione, che fa parte del programma New Frontiers della NASA, mira a esplorare Titano con un grande drone progettato per sfruttare l’atmosfera densa e la bassa gravità di Titano, che è così densa che un umano dotato di ali mosse dai suoi bracci potrebbe volare e planare tra le nuvole senza sforzo.

L’obiettivo principale di Dragonfly è esplorare diverse posizioni su Titano, raccogliendo materiali e determinando la composizione della superficie in diversi ambienti geologici per verificare l’abitabilità di questo ambiente e indagare fino a che punto si è sviluppata la chimica prebiotica. Infatti, la grande speranza dei ricercatori è trovare firme chimiche che indichino l’esistenza di vita.

Motore nucleare

Secondo la NASA, Dragonfly può coprire decine di chilometri in meno di un’ora, percorrendo una distanza molto maggiore rispetto a qualsiasi rover marziano. I progettisti della missione si aspettano che, ogni giorno completo su Titano, la navicella viaggi dal suo sito di atterraggio iniziale per coprire aree distanti diverse centinaia di chilometri in una missione che inizialmente durerà due anni.

Tuttavia, Dragonfly passerà la maggior parte del tempo posata sulla superficie di Titano per effettuare misurazioni scientifiche. Poiché non può utilizzare l’energia solare essendo così lontano dal Sole e sotto la nebbia di Titano, Dragonfly utilizzerà un motore nucleare, un Generatore Termoeléctrico a Radioisotopi Multi-Missione (MMRTG) simile a quello utilizzato dal rover Curiosity su Marte.

Le operazioni di volo, trasmissione dei dati e la maggior parte delle operazioni scientifiche verranno effettuate durante le ore diurne su Titano – otto giorni terrestri – il che darà alla navicella altri otto giorni per ricaricare le sue batterie per la successiva tappa della missione.