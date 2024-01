Oggi vi parliamo di un traguardo nell’esplorazione spaziale: la collaborazione tra la NASA e il Centro Spaziale Mohammed bin Rashid (MBRSC) degli Emirati Arabi Uniti nel progetto Gateway. Questa stazione spaziale, che sarà posizionata in orbita lunare, è un elemento chiave nell’ambizioso programma Artemis della NASA, il cui obiettivo è nient’altro che abitare la Luna e aprire la strada verso Marte.

Gli Emirati Arabi Uniti si imbarcano in questa avventura spaziale fornendo un elemento cruciale: un modulo di camera di decompressione. Questo componente non è solo una parte hardware, è il collegamento che permetterà agli astronauti di svolgere attività scientifiche e di manutenzione nello spazio vuoto. Gli Emirati Arabi Uniti offrono supporto ingegneristico per l’intera durata di vita della stazione. Questo contributo è un chiaro esempio di come la collaborazione internazionale possa potenziare l’esplorazione spaziale.

Il programma Artemis della NASA è un salto gigantesco verso il futuro dell’esplorazione spaziale.

Il suo obiettivo è stabilire una presenza sostenibile sulla Luna, ma va oltre: è un trampolino di lancio per future missioni su Marte.giocherà un ruolo fondamentale come, nonché piattaforma per condurre ricerche scientifiche all’avanguardia.

Questo progetto non riguarda solo la NASA e gli Emirati Arabi Uniti. Vi è una partecipazione globale, comprese le agenzie spaziali del Canada, dell’Europa e del Giappone. È una testimonianza dello spirito di collaborazione che prevale nell’attuale era dell’esplorazione spaziale, in cui conoscenze e risorse vengono condivise per un obiettivo comune.

La relazione tra la NASA e gli Emirati Arabi Uniti non è nuova. Ricordiamo quando Hazzaa Almansoori, il primo astronauta emiratino, è volato nello spazio nel 2019, e Sultan Al Neyadi nella missione SpaceX Crew-6 nel 2023. Questi traguardi, insieme alla ricerca congiunta su Marte e agli studi analoghi, hanno gettato le basi per questo nuovo capitolo della loro collaborazione.

Nel 2020, sia gli Stati Uniti che gli Emirati Arabi Uniti hanno firmato gli Accordi di Artemis, un insieme di principi per guidare la cooperazione nell’esplorazione spaziale. Questi accordi sono un quadro per garantire che l’esplorazione dello spazio avvenga in modo responsabile e vantaggioso per tutti.

Il programma Artemis si propone di raggiungere traguardi storici: l’atterraggio della prima donna e della prima persona di colore sulla Luna. Questi passi non sono solo simbolici, ma preparano anche il terreno per la futura presenza umana su Marte.

Maggiori informazioni sul sito https://www.nasa.gov/mission/gateway/.